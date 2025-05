Prêmio da Música Brasileira 2025 terá patrocínio de BTG Pactual, iFood e Ministério da Cultura

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025 terá patrocínio do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), do iFood e co-realização do Ministério da Cultura. O evento será realizado no próximo dia 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Prêmio no YouTube.

O banco assume pelo segundo ano consecutivo a apresentação do Prêmio. Segundo Zé Maurício Machline, idealizador e diretor-geral do evento, “este é um momento muito especial: celebramos o primeiro ano da união do BTG Pactual ao Prêmio, não apenas como apresentador, mas como parceiro estratégico e fomentador dos nossos diversos projetos ao longo de todo o ano, apoiando artistas e fortalecendo a indústria da música brasileira”.

Além do BTG Pactual, o iFood mantém seu patrocínio. “Estamos muito felizes em patrocinar o Prêmio da Música Brasileira. Pelo terceiro ano consecutivo, temos a honra de apoiar este evento que celebra e fortalece nossa identidade nacional. Como empresa brasileira, acreditamos que investir na cultura é também investir no futuro do país, contribuindo para ampliar o impacto positivo que já geramos com o nosso negócio principal”, afirma Ana Gabriela Lopes, CMO do iFood.

Em 2025, o Prêmio se consolida como uma plataforma integrada de valorização da música brasileira, ampliando seu escopo para além da cerimônia anual. Entre os projetos realizados em parceria com o BTG Pactual, está a Incubadora de Talento da Música, que oferecerá mentoria e aceleração para artistas em diferentes estágios de suas carreiras.

Outra iniciativa é o Te Vejo no Palco, que possibilita o registro audiovisual de shows com alta qualidade de áudio e vídeo, com o objetivo de ampliar o alcance de artistas e criar memória para a música brasileira. O Música é Negócio promoverá cursos e capacitação em gestão de carreira, marketing, finanças e captação de recursos.

“Nós, do BTG Pactual, estamos muito felizes com a parceria com o PMB. Queremos ser o banco da música brasileira, e enxergamos essa manifestação cultural como um dos principais patrimônios do país. O banco quer usar sua expertise para apoiar os artistas e incentivar o fortalecimento da cadeia produtiva do setor”, diz André Kliousoff, CMO do BTG Pactual.

O Prêmio da Música Brasileira foi criado em 1987 e homenageia artistas, compositores, produtores e profissionais que contribuem para a música nacional. Desde então, o evento busca preservar e promover a herança cultural do país, funcionando como uma plataforma para promoção da música brasileira.

Além da cerimônia anual, o Prêmio também desenvolve programas como “Por Acaso” e “Casa PMB”, que oferecem experiências musicais e aproximam artistas do público. Esses projetos reforçam o papel do evento na promoção de formatos e apresentações musicais.

Para as marcas patrocinadoras, o Prêmio se apresenta como uma oportunidade de associar seus valores ao investimento em cultura e ao fortalecimento da economia criativa. A organização destaca que a parceria com empresas busca ressaltar a diversidade artística do Brasil e apoiar o desenvolvimento do setor musical.