Lollapalooza 2025: confira o lineup atualizado e a programação dos três dias de festival

Sexta-feira (28 de março) Palco Budweiser 12h45 - 13h40 - Dead Fish

14h45 - 15h45 - Mc Kako

16h55 – 17h55 - Girl In red

19h05 - 20h05 - Empire of the Sun

21h30 - 23h - Olivia Rodrigo Palco Samsung Galaxy 12h - 12h45 – Vencedor do concurso “Temos Vagas 89FM”

13h40 - 14h40 - Juyè

15h50 - 16h50 - Inhaler

18h - 19h - Jão

20h10 – 21h25 - Rüfüs Du Sol Palco Mike’s Ice 12h45 – 13h40 - Pluma

14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio

16h55 - 17h55 - White Denim

19h05 - 20h05 - Nessa Barrett

21h30 – 22h30 - Caribou Palco Perry’s by Fiat 12h – 12h45 - Paula Chalup

13h - 14h - Cashu

14h15 - 15h15 - L_cio

15h30 - 16h30 - Blancah

16h45 - 17h45 - Tropkillaz

18h - 19h - DJ GBR

19h15 - 20h15 - Disco Lines

20h30 - 21h30 - JPEGMAFIA Sábado (29 de março) Palco Budweiser 12h45-13h40 - Zudizilla

14h45-15h45 - Drik Barbosa

16h55-17h55 - The Marías

19h05-20h05 - Tate McRae

21h45-23h15 - Shawn Mendes Palco Samsung Galaxy 12h - 12h45 - Picanha de Chernobill

13h40 - 14h40 - Kamau

15h50 - 16h50 - Marina Lima

18h - 19h - Benson Boone

20h10 - 21h40 - Alanis Morissette Palco Mike’s Ice 12h45 - 13h40 - Tagua Tagua

14h45 - 15h45 - Sophia Chablau

16h55 - 17h55 - Artemas

19h05 - 20h05 - Wave to Earth

21h45 - 22h45 - Teddy Swims Palco Perry’s by Fiat 12h - 12h45 - Fatsync

12h45 - 13h45 - Etta

14h - 15h - Samhara

15h15 - 16h15 - Barja

16h30 - 17h30 - Bruno Martini

17h45 - 18h45 - Zerb

19h15 - 20h15 - Kasablanca

20h30 - 21h30 - San Holo

21h45 - 22h45 – Zedd Domingo (30 de março) Palco Budweiser 12h40 - 13h30 - Sofia Freire

14h30 - 15h30 - Terno Rei

16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - 19h50 - Foster The People

21h30 – 23h - Justin Timberlake Palco Samsung Galaxy 12h - 12h40 - Giovanna Moraes

13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

15h35 - 16h35 - Neil Frances

17h45 - 18h45 - Parcels

19h55 – 21h25 – Tool Palco Mike’s Ice 12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - 15h30 - Marina Peralta

16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - 19h50 - Bush

21h30 - 22h30 - Sepultura Palco Perry’s by Fiat 12h - 12h45 - Nana Kohat

13h - 13h45 - Due

14h - 15h - Agazero

15h15 - 16h15 - Any Mello

16h30 - 17h30 - Ruback

17h45 - 18h45 - Ashibah

19h15 - 20h15 - Barry Can’t Swim

20h30 – 21h30 - Blond:ish

21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Lollapalooza via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento. A Estação Autódromo funcionará 24h nos dias do festival e as demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas para desembarque e integrações 24h.

Além do uso comum da CPTM também é possível usar o trem expresso, que sai da Estação Pinheiros. Na sexta-feira ele circula de hora em hora entre as 10h30 e 16h, e de sábado e domingo de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, da 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30 e o bilhete pode ser comprado neste link.