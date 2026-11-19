O GTA 6 conta com mais de 170 espécies de animais espalhadas pelo mapa. A diversidade inclui criaturas que habitam praias, regiões pantanosas e outros ambientes naturais, ampliando as possibilidades de exploração do mundo aberto desenvolvido pela Rockstar Games.

Além de observar a fauna, os jogadores poderão registrar determinados exemplares, incluindo aqueles classificados como raros e lendários. Parte dessas criaturas ainda permanece em segredo.

Quais animais aparecem em GTA 6?

A fauna de GTA 6 inclui espécies encontradas em diferentes ambientes, como praias, áreas costeiras e regiões pantanosas.

Segundo informações divulgadas pela Rockstar Games à Game Informer, entre os animais presentes no jogo estão:

Flamingos;

Pelicanos;

Gaivotas;

Peixes-boi;

Jacarés;

Sapos-cururu;

Gatos selvagens;

Macacos-rhesus;

Iguanas-verdes.

Outras espécies, como veados, golfinhos, tubarões e tartarugas, também foram identificadas em demonstrações e materiais de divulgação do jogo.

A lista representa apenas parte das mais de 170 espécies presentes no jogo. Outros animais ainda poderão ser descobertos durante a exploração do mapa.

GTA 6 tem 62 espécies de pássaros

O jogo conta com 62 tipos de aves, segundo Rob Nelson, um dos responsáveis pelo estúdio Rockstar North, em uma apresentação acompanhada pelo The Guardian.

Durante a demonstração, o executivo mostrou como os personagens podem utilizar binóculos para observar pássaros. O recurso foi apresentado a partir de uma gaivota pousada em um poste próximo à praia.

A ferramenta permite examinar os animais encontrados no cenário, acrescentando uma atividade de observação à exploração do mapa.

GTA 6 terá animais raros e lendários para descobrir

A fauna de Grand Theft Auto VI também inclui categorias de animais raros, descobríveis e lendários, que poderão ser registrados ao longo do jogo.

As identidades de algumas das criaturas mais difíceis de encontrar ainda não foram reveladas.

Entre os animais mencionados está uma criatura conhecida como Pé-Grande Gambá, embora os detalhes sobre possíveis interações com os personagens permaneçam desconhecidos.

Como observar e registrar animais em GTA 6?

Os jogadores podem utilizar binóculos para observar espécies presentes no cenário. O recurso foi demonstrado durante a visita do The Guardian à Rockstar Games, quando uma gaivota foi identificada em uma área de praia.

O jogo também possui categorias de animais que podem ser descobertos e registrados. A presença dessas criaturas amplia as atividades de exploração do mundo aberto, além das missões principais.

As informações divulgadas até agora não detalham todas as espécies disponíveis tampouco os requisitos necessários para encontrar cada animal raro ou lendário.