A criptomoeda do protocolo Sky, sucessor da MakerDAO, afunda perto de 20% nesta quinta-feira, 19. A queda da moeda digital vem em meio a notícias sobre uso por carteiras ligadas a hackers norte-coreanos e comprometimento do capital com empréstimos.

Segundo o site CoinDesk, a empresa de análise de fintech e criptoativos, Inca Digital, rastreou US$ 518 milhões em transações ilícitas através do Peg Stability Module (PSM) da Sky. O PSM é uma função que permite que usuários troquem a stablecoin USDC, da Circle, pelos tokens USDS e DAI, da Sky.

Ao contrário do USDC, que pode ser congelado pela Circle, uma empresa regulada e de capital aberto nos Estados Unidos, o USDS e o DAI são ativos lastreados em dólar que não podem ser congelados. Portanto, são muito mais difíceis de recuperar em caso de ciberataques.

Dos US$ 518 milhões ligados a ilícitos, a Inca concluiu que US$ 101,9 milhões tinham relação com agentes da Coreia do Norte.

Em resposta, o perfil oficial da Sky afirmou que o PSM processou mais de US$ 968 bilhões em volume desde que foi criado e o valor atribuído a ilícitos representa apenas 0,3% disso. "O PSM é uma infraestrutura aberta e on-chain que apoia a paridade do USDS e do DAI com o dólar graças a conversões com stablecoins em 1:1", escreveram os administradores do projeto.

We’re aware of the recent CoinDesk report on activity involving the Sky Protocol Peg Stability Module (PSM), predominantly via third-party permissionless platforms. Reports like this are taken seriously across the Sky Ecosystem. For scale: the PSM has processed over $968 billion in volume since inception. The alleged figures would represent roughly 0.03% of that. The PSM is open, onchain infrastructure that supports the USDS and DAI peg by swapping stablecoins 1:1. Within Sky Ecosystem, associated Sky Agent front ends such as @sparkfinance, @grovedotfinance, @SkyMoney and @OseroHQ block users in sanctioned jurisdictions by screening and blocking flagged wallets. Participants across the Sky Ecosystem will continue doing their part alongside the rest of DeFi. — Sky (@SkyEcosystem) November 19, 2026

A Sky disse ainda que alguns agentes de front-end como Spark Finance, Grove Finance, Sky Money e Osero bloqueiam usuarios em jurisdições sancionadas ao monitorar e bloquear carteiras sinalizadas como pertencentes a criminosos.

Ferramenta amarrada por empréstimos

Fora a questão do uso do protocolo por agentes maliciosos, o analista Vinicius Bitelo, do BTG Pactual, destaca que um dos produtos de rendimento da Sky, o stUSDS, ficou praticamente sem recursos para saques imediatos.

"Quase todo o capital está comprometido com empréstimos, e as retiradas dependem de pagamentos dos tomadores ou da entrada de novos depósitos. Essa restrição é específica do stUSDS e não representa uma paralisação da Sky", aponta.

De acordo com Biteli, cerca de US$ 77 milhões, quase metade do crédito do produto, estão concentrados em posições garantidas pelo próprio token SKY. "No primeiro momento, estão associando essas posições a Rune Christensen, fundador do projeto, mas essa ligação não foi confirmada independentemente. A falta de liquidez não comprova perda definitiva dos recursos, embora exista risco caso as garantias não cubram os empréstimos", avalia o analista.

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