A eleição presidencial da Fifa em 2027 terá uma disputa com mais de um candidato pela primeira vez desde que Gianni Infantino assumiu o comando da entidade, em 2016. O atual presidente enfrentará o francês Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), e o japonês Kozo Tashima, presidente honorário da Associação Japonesa de Futebol.

A Fifa confirmou os três nomes nesta quinta-feira, 19, após o encerramento do prazo de apresentação das candidaturas. A votação está marcada para 18 de março de 2027, durante o 77º Congresso da entidade, em Rabat, no Marrocos.

A confirmação dos nomes, porém, não significa que todos já estejam oficialmente habilitados a concorrer. As candidaturas foram encaminhadas à Comissão Eleitoral, responsável por verificar os requisitos de elegibilidade. A lista definitiva dos candidatos admitidos deverá ser comunicada às federações até 18 de fevereiro de 2027.

A disputa acontece em meio a questionamentos sobre a gestão de Infantino, especialmente após a repercussão negativa de um projeto de investimento privado em ativos comerciais da Fifa. A oposição também passou a defender mudanças na governança da entidade e maior participação das federações nas decisões.

Quem são os candidatos à presidência da Fifa?

Gianni Infantino

Atual presidente da Fifa desde 2016, o suíço-italiano de 56 anos busca permanecer no cargo até 2031. Antes de assumir a entidade, foi secretário-geral da Uefa entre 2009 e 2016. Durante sua gestão, a Copa do Mundo masculina passou de 32 para 48 seleções, e a Fifa ampliou o número de competições e os recursos destinados às federações nacionais.

Infantino foi reeleito sem concorrentes em 2019 e 2023. Sua candidatura para 2027, entretanto, enfrenta oposição organizada, principalmente na Europa. O dirigente afirma contar com apoio suficiente entre as associações nacionais para conquistar um novo mandato.

Há também uma discussão sobre a contagem de seus mandatos. Infantino assumiu em 2016, em uma eleição realizada para completar o período restante da gestão de Joseph Blatter, e a Fifa considerou que esse primeiro intervalo não deveria ser contabilizado para o limite estatutário de três mandatos de quatro anos. Com isso, a entidade entende que ele pode concorrer novamente em 2027.

Philippe Diallo

Presidente da Federação Francesa de Futebol desde 2023, o francês tem 63 anos e foi escolhido como nome apoiado pela Uefa para disputar a presidência. Antes de comandar a FFF, ocupou cargos na administração do futebol profissional francês e participou de estruturas ligadas à liga nacional.

A candidatura de Diallo foi anunciada após uma reunião de dirigentes europeus em 16 de novembro. As associações nacionais representadas no Comitê Executivo da Uefa e no Conselho da Fifa declararam apoio unânime ao francês.

Entre as bandeiras apresentadas pelo grupo que apoia sua candidatura estão a recuperação da confiança na Fifa, maior transparência e uma gestão mais próxima das federações e das confederações. Diallo também defende uma estrutura de governança mais colegiada, com separação entre decisões estratégicas e administração cotidiana.

Kozo Tashima

O japonês de 68 anos é presidente honorário da Associação Japonesa de Futebol e integrou o Conselho da Fifa desde 2015. Ele comandou a federação japonesa entre 2016 e 2024 e tem trajetória ligada à administração do futebol no país.

Tashima apresentou sua candidatura com o apoio mínimo de cinco associações nacionais, exigido pelas regras eleitorais. Sua proposta inclui questionamentos sobre a concentração de poder na presidência e a necessidade de reforçar padrões de ética e transparência na gestão da entidade.

O dirigente também demonstrou disposição para conversar com Diallo sobre uma eventual aproximação entre as candidaturas. Em entrevista repercutida pela imprensa internacional, afirmou que estaria aberto a discutir uma candidatura conjunta ou uma cooperação com o francês.

Por que Infantino enfrenta oposição na Fifa?

Um dos principais pontos de atrito é a proposta conhecida como Fifa Forward Enterprise (FFE), que previa a criação de uma estrutura comercial para atrair investidores privados e negociar participações em ativos e competições da entidade, incluindo a Copa do Mundo.

Segundo informações publicadas pela Associated Press e pelo The Guardian, o plano envolvia a possibilidade de investidores adquirirem uma participação superior a 20% na estrutura comercial, em uma operação estimada em bilhões de dólares. A iniciativa provocou reação de dirigentes, sobretudo na Europa, que questionaram a falta de transparência e de consulta às federações.

A resistência levou ao abandono da proposta. O episódio ampliou o desgaste de Infantino e contribuiu para que a Uefa retirasse o apoio à sua reeleição, passando a buscar um candidato alternativo.

Outras críticas à gestão envolvem a relação próxima de Infantino com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e questionamentos sobre a neutralidade política da Fifa. Entre os episódios citados por críticos estão a criação do Prêmio da Paz da entidade, entregue a Trump, e decisões institucionais que foram alvo de questionamentos públicos.

Infantino, por sua vez, afirma ter apoio de federações de diferentes regiões do mundo e defende o aumento dos investimentos no desenvolvimento do futebol. A Fifa também destaca o crescimento de suas receitas e dos repasses às associações nacionais durante sua gestão.

Diallo e Tashima podem unir candidaturas?

A possibilidade de uma aproximação entre os dois adversários de Infantino é um dos temas em discussão nos bastidores. Diallo foi escolhido pela Uefa como seu candidato, enquanto Tashima também apresentou sua inscrição com o apoio de federações nacionais.

A preocupação entre os opositores é que a divisão dos votos entre dois nomes reduza a capacidade de enfrentar o atual presidente. De acordo com o The Guardian, Tashima se mostrou aberto a conversar com Diallo sobre uma eventual candidatura conjunta ou uma cooperação.

O francês também sinalizou disposição para dialogar com o japonês. Até o momento, porém, não há acordo anunciado nem definição sobre a retirada de uma das candidaturas.

A Uefa declarou apoio a Diallo, mas a eleição envolve as 211 associações filiadas à Fifa, e não apenas as federações europeias. Por isso, o resultado dependerá da votação de representantes de todas as confederações.

Como funciona a eleição para presidente da Fifa?

Cada uma das 211 associações nacionais filiadas à Fifa tem direito a um voto no Congresso da entidade. A votação é secreta e segue critérios diferentes conforme o número de candidatos.

Se houver apenas um concorrente, o Congresso pode optar pela aclamação. Com dois candidatos, vence quem obtiver maioria simples dos votos válidos. Quando há três ou mais nomes, é necessário alcançar dois terços dos votos das associações presentes e aptas a votar no primeiro turno.

Caso ninguém atinja esse percentual, o candidato com menos votos é eliminado a cada rodada, até restarem dois concorrentes. A partir daí, a eleição é decidida por maioria simples.

Para participar, os candidatos precisam ser indicados por pelo menos cinco associações nacionais e cumprir os requisitos de elegibilidade previstos nas regras da Fifa. A Comissão Eleitoral ainda analisará as três candidaturas anunciadas.