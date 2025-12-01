Marketing

Com Bial, Reserva lança nova versão de 'Filtro Solar' e retoma Disk Papai Noel

Campanha de Natal 2025 da marca de roupas apresenta o manifesto 'Sem Filtro' para discutir excessos digitais e defender presença real

Pedro Bial narra o manifesto “Sem Filtro”, que atualiza o texto de “Filtro Solar” na campanha de Natal da Reserva. (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16h16.

Última atualização em 1 de dezembro de 2025 às 16h26.

Campanhas Publicitárias
A Reserva coloca no ar sua campanha de Natal de 2025 retomando “Filtro Solar”, texto narrado por Pedro Bial que marcou a virada do milênio. Vinte e cinco anos depois, a marca usa o conteúdo como ponto de partida para discutir presença, vínculos e o impacto dos algoritmos na vida cotidiana.

A proposta dá origem ao manifesto “Sem Filtro”, que orienta o novo posicionamento de comunicação. No filme de 4 minutos e 11 segundos, Bial volta como narrador atualizando o conselho que marcou a peça original. Se antes sugeria o uso do filtro solar, agora afirma: “A vida é melhor sem filtro. O filtro da tela, da vaidade, da suposta perfeição.”

A campanha trata do excesso de estímulos digitais e defende a ideia de ousar parar, desacelerar e estar presente nas relações. A mensagem é encerrada com a afirmação de que “a tecnologia pode fazer tudo. Mas só você pode fazer sentir.”

“Na contramão das estratégias digitais dos vídeos rápidos, nosso posicionamento de marca diz: neste caos digital, ouse parar. Nosso filme tem mais de quatro minutos, o que vai totalmente contra as recomendações das plataformas. E justamente por isso ele existe: é um convite ousado à pausa, à presença e à reflexão", diz Naiana Lemos, diretora de voz de marca da Reserva.

A discussão é ampliada pela Reserva Mini, que convidou Maria Prata, jornalista, mãe e esposa de Bial, para tratar do tema pela perspectiva das famílias. Nas redes da marca, ela vai conduzir conversas sobre telas, infância, imaginação e vínculos reais, com conteúdo voltado a pais, mães e educadores.

Em 2026, Maria se torna embaixadora oficial da Reserva Mini e assume a produção de conteúdos mensais sobre uma geração que aprenderá a ser humana em meio a influências não humanas. A iniciativa abre um território contínuo de debate para a marca, estruturado na relação entre tecnologia, desenvolvimento infantil e presença.

Segundo Joana Bittencourt, diretora das marcas da Reserva, a escolha por centrar a narrativa na mensagem é deliberada. “Optamos por não ter produto em evidência, nem marca explícita — mas temos a mensagem. E é essa mensagem, que atravessa gerações, que precisa ser preservada num cenário de disputas por venda e audiência.”

Como parte da campanha, a Reserva Mini retoma o Disk Papai Noel, serviço em que pais podem agendar ligações personalizadas do personagem para crianças.

Criada para aproximar famílias, a iniciativa passa a integrar a lógica do manifesto narrado por Bial ao incentivar pausa e presença nas interações. As vagas costumam se esgotar rapidamente, e a marca espera aumento na procura neste ano. As inscrições estão disponíveis no site da empresa.

yt thumbnail

Por que a Reserva trocou o pica-pau por uma tartaruga?

Em outubro, a Reserva substituiu o pica-pau, seu símbolo histórico, por uma tartaruga nas redes sociais. A mudança chamou a atenção dos seguidores e antecedeu o lançamento da Reserva Sprint, primeira linha esportiva da marca, inspirada na fábula da lebre e da tartaruga.

Como mostrou a EXAME, a Sprint marca a entrada da empresa no mercado de athleisure e apresenta o manifesto “Não é sobre a chegada. É sobre a jornada”, que associa a tartaruga à ideia de constância, ritmo e presença — valores que também dialogam com o posicionamento proposto pelo manifesto “Sem Filtro”.

A nova linha chega com 40 peças e campanha estrelada por nomes como Ary Fontoura, Paulo André e Hélio de la Peña. O portfólio reúne camisetas Dry, shorts tecnológicos, acessórios e o tênis Sprinter, desenvolvido para corridas leves e uso urbano.

Os destaques da semana no marketing: do Natal do Boticário ao caso 'Gracyovos'

Agência versus agentes: o modelo clássico está chegando ao fim?

Amstel ativa rivalidade Brasil-Argentina na final da Libertadores 2025

EXCLUSIVO: Grupo Magalu chega ao YouTube Shopping na Black Friday

