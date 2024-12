'Ainda Estou Aqui' é pré-indicado ao Oscar de 2025; veja lista

Globo de Ouro, Critics Choice e Golden Satellite foram só o começo para "Ainda Estou Aqui". Agora, o filme parte rumo ao Oscar: nesta terça-feira, 17, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista dos pré-indicados à premiação, e o filme de Walter Salles está entre os 15 finalistas.

A pré-seleção do Oscar dá "pistas" de quem estará na famosa lista definitiva de indicados, que será divulgada no dia 17 de janeiro de 2025. O filme brasileiro compete, por enquanto, com obras já favoritas à premiação, como "Emilia Perez" (França), "A Semente da Figueira Sagrada" (Irã/Alemanha), "Vermiglio" (Itália) e "Dahomey" (Senegal), este último vencedor do Urso de Ouro

listadas pelas maiores revistas e veículos de cultura de todo o mundo.

*Matéria em atualização