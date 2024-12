Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro e repete história da mãe, 25 anos depois

Pouco a pouco, Fernanda Torres foi dominando o cenário internacional da indústria cinematográfica pelo papel como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui". Nesta segunda-feira, 9, a artista alcança mais um grande feito: foi indicada à categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025, a segunda brasileira a conseguir o feito na história da premiação. A primeira, vale dizer, foi a própria mãe dela, Fernanda Montenegro, por Central do Brasil.

Nos últimos meses, Fernanda esteve em Los Angeles — onde está localizado o Teatro Dolby — para divulgação e campanha do filme. "Ainda Estou Aqui" tenta uma vaga nas principais categorias das premiações internacionais de cinema, incluindo o Oscar, onde disputa uma oportunidade em Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme. No Brasil, o filme já passa de 2 milhões de espectadores nos cinemas.

A imprensa internacional inseriu a atriz brasileira entre as cotadas para receber a indicações das mais diversas premiações do cinema — o Globo de Ouro entre elas. A atuação dela no filme arrancou elogios da crítica especializada, em veículos como Variety, IndieWire, The Hollywood Reporter e Deadline.

Fazendo história

Indicado na categoria de Melhor Atriz de Drama, Fernanda Torres já fez história nesta segunda-feira, 9, por entrar na seleta lista de artistas não norte-americanos de indicados ao Globo de Ouro. Se vencer o prêmio, se tornará a primeira atriz brasileira a conquistar a estatueta e poderá "vingar" a mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada pelo papel em "Central do Brasil" (1998), mas acabou perdendo o prêmio para Cate Blanchett ("Elizabeth").

Só com a indicação, a atriz se junta à seleta lista de outros atores brasileiros que já foram indicados no Globo de Ouro. No total, foram apenas Fernanda Torres e Fernanda Montenegro (Melhor Atriz de Drama), Sonia Braga (Melhor Atriz Coadjuvante) e Daniel Benzali e Wagner Moura (Melhor Ator de Drama). Nenhum ator brasileiro ganhou a estatueta.

A cerimônia de entrega dos prêmios do Globo de Ouro será no dia 5 de janeiro.