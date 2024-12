Superman: David Corenswet voa em teaser do novo filme; saiba o que esperar

É um homem? É um avião? Não! É o Super-Homem! Brincadeiras a parte, o aguardado filme "Superman: Legado", escrito e dirigido por James Gunn, chega aos cinemas só no dia 10 de julho de 2025. Mas já é possível ter um gostinho do que vem por aí: nesta quarta-feira, 18, a DC Studios revelou o primeiro teaser do longa, que antecipa o lançamento do trailer completo, previsto para esta quinta-feira, 19.

Diferente das clássicas histórias de origem do personagem, o filme de Gunn apresenta um Clark Kent já formado, logo após a saída de Smallville. Na trama, ele encara os desafios de ser um jovem repórter no Planeta Diário, enquanto começa a se estabelecer como Superman em Metrópoles.

Veja o trailer de Superman, que estreia em 2025

Elenco de peso

Com um legado de grandes nomes no papel do Homem de Aço, incluindo George Reeves, Christopher Reeve e Tom Welling, passar adiante o manto do herói era uma tarefa delicada para a DC Studios, sobretudo após a quebra de contrato com Henry Cavil.

Em dezembro de 2022, o ator veio a público revelar que não interpretaria mais o personagem: "eu me encontrei com James Gunn e Peter Safran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman", revelou nas redes sociais. A última aparição de Cavill como o Homem de Aço aconteceu em uma cena pós-crédito do filme Adão Negro, protagonizado por The Rock.

No filme da vez, quem veste a capa vermelha é David Corenswet, com a missão de equilibrar o papel como símbolo de esperança e repórter iniciante. Ao lado dele aparece Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como o icônico vilão Lex Luthor.

Outros personagens clássicos e queridos dos fãs também têm presença garantida. Skyler Gisondo será Jimmy Olsen, melhor amigo de Clark, enquanto Wendell Pierce interpreta Perry White, editor-chefe do Planeta Diário.