'Ainda Estou Aqui' se torna 2ª maior bilheteria de estreia do Brasil; saiba onde assistir

Na última quinta-feira, 7, o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, chegou aos cinemas brasileiros. E a fama internacional se refletiu dentro das salas: o longa se tornou a segunda maior bilheteria de estreia do Brasil em 2024, atrás somente de "Nosso Lar 2: Os Mensageiros". Os dados são da Comscore.

O drama de Salles, escolha da Academia de Cinema Brasileira para uma vaga no Oscar de 2025, arrecadou ontem R$ 1,1 milhão e foi assistido por mais de 50 mil pessoas em todo o país. Já o de Wagner de Assis teve 164 mil ingressos comercializados no dia de estreia, com arrecadação de R$ 3,3 milhões.

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles recebeu o prêmio na categoria de Melhor Roteiro no 81º Festival de Cinema de Veneza. O filme foi aplaudido por 10 minutos após a exibição. De lá para cá, conquistou o Viff Audience Awards na categoria de Apresentações Especiais, filme favorito da audiência para cinema mundial no Festival de Cinema de Mill Valley e o prêmio do público de melhor filme de ficção brasileira da Mostra de São Paulo. Fernanda Torres recebeu a estatueta de melhor atriz da Critics Choice Association para filme internacional.

Onde assistir 'Ainda Estou Aqui'?

O filme com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro está em cartaz nos cinemas desde o dia 7 de novembro. Não há previsão de quando o longa chega ao streaming.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

O longa de Walter Salles foi a escolha da Academia de Cinema Brasileira neste ano para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2025. O elenco já passou por diversas cidades do mundo para promover e o filme e, nas últimas semanas, foi divulgado em revistas estadunidenses de relevância para os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compõem os votantes da premiação. A campanha tenta elegê-lo não só para a vaga entre os filmes internacionais, como também nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Direção (Walter Salles), Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Montagem (Affonso Gonçalves).

O filme já está na short-list de diversos veículos de imprensa tradicionais de cinema, como a Variety, IndieWire, Vanity Fair, The Guardian e The Hollywood Reporter, para a categoria de filmes estrangeiros. Fernanda Torres também tem chances na categoria de Melhor Atriz. A pré-seleção do Oscar será divulgada em dezembro e a lista dos indicados, em janeiro.

O Brasil já ganhou um Oscar?

O cinema nacional nunca conseguiu um prêmio do Oscar, muito embora já tenha conquistado algumas indicações na premiação. A última vez que recebeu uma indicação de Melhor Filme Internacional foi em 1999, com o longa também de Walter Salles, "Central do Brasil".

Veja abaixo a lista de filmes brasileiros que já foram indicados ao Oscar:

O Pagador de Promessas (1963) - Melhor Filme Internacional

O Quatrilho (1996) - Melhor Filme Internacional

O Que é Isso, Companheiro? (1998) - Melhor Filme Internacional

Central do Brasil (1999) - Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Montenegro)

Uma História de Futebol (2001) - Melhor Curta-metragem em Live-action

Cidade de Deus (2004) - Melhor Diretor (Fernando Meirelles), Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani), Melhor Edição (Daniel Rezende), Melhor Fotografia

O Menino e o Mundo (2016) - Melhor Animação

Democracia em Vertigem (Melhor Documentário)

Veja o trailer de 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres