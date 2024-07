Agosto tem feriado? Confira as datas comemorativas do mês em 2024

A chegada de agosto é vista por muita gente com tristeza: esse é conhecido por ser um meses mais longos do ano. Mesmo assim, ele é repleto de datas comemorativas importantes, como o Dia dos Pais (11), o Dia da Literatura de Cordel, do Maracatu (1º), o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), dos Estudantes (11), Nacional das Artes (12), do Patrimônio Histórico Nacional (17), e o da Visibilidade Lésbica (29).

Na área da saúde, no dia 8, por exemplo, é o Dia de Controle do Colesterol, que está relacionado a doenças cardiovasculares. No dia 14, a efeméride é sobre o controle da poluição, criado nacionalmente para criar mecanismos de alerta para a contaminação crescente no ar, nas águas e na terra.

Agosto tem feriado?

Em 2024, o mês de agosto não terá feriados e conta com 22 dias úteis.

Dias dos Pais é feriado ou ponto facultativo?

O dia 11 de agosto não é feriado e nem ponto facultativo. Comemoração extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering

Veja os feriados e datas comemorativas de agosto