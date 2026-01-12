Como a Stone se tornou parceira estratégica do varejo brasileiro

O varejo brasileiro entrou em uma fase em que vender bem deixou de ser suficiente para sustentar crescimento e escala. Pressão por eficiência, margens mais apertadas e maior complexidade operacional levam grandes redes a buscar uma plataforma integrada à operação omnichannel, com pagamento, gestão, dados e soluções de entrega, especialmente em operações com lojas próprias e franquias.

Esse movimento, observado em discussões globais como a NRF — a maior feira de varejo do mundo —, se traduz na atuação de empresas brasileiras como a Stone, que participa do evento em Nova York.

Conhecida por anos como empresa de adquirência, a Stone vem se consolidando como plataforma financeira, com soluções aplicadas às dores e necessidades do varejo. A estratégia passa por deixar de ser fornecedora pontual de meios de pagamento para atuar como parceira de crescimento, com soluções integradas e presença próxima da operação dos clientes.

“Evoluímos de uma empresa de maquininhas para uma plataforma financeira, que nasceu para servir o varejo e todos os tamanhos de negócio”, destaca Rodolfo Luz, diretor de marketing da Stone.

De fornecedora de tecnologia a parceira de crescimento

O caso da Bibi Calçados, marca de calçados infantis com rede de franquias e lojas próprias espalhadas pelo Brasil, é um exemplo desse posicionamento. Quando iniciou a parceria com a marca, o primeiro passo da Stone foi mapear a complexidade da operação. A rede lida com diferentes realidades de loja, modelos de gestão e necessidades de franqueados.

O diagnóstico mostrou que o principal desafio não era apenas o processamento de pagamentos, mas a falta de uma integração para dar previsibilidade e padronização à gestão.

Loja da Bibi Calçados: parceria com a Stone facilitou o suporte aos franqueados e abriu espaço para inovação no ponto de venda (STONE/Divulgação)

A partir daí, a parceria envolveu a implementação de uma solução de pagamento digital, conectando diferentes pontos de venda; o uso da conta PJ da Stone, que trouxe mais clareza e agilidade para a conciliação das vendas e o controle financeiro da rede; e o desenvolvimento de iniciativas de inovação aplicadas ao dia a dia do varejo. Entre elas, assistentes de venda apoiadas por inteligência artificial, que ajudam equipes comerciais na tomada de decisão no ponto de venda, e soluções de logística, como o Stone Entrega, que simplificam a jornada de compra e ampliam a eficiência operacional.

Segundo a calçadista, a organização das informações facilitou o suporte aos franqueados e abriu espaço para iniciativas de inovação no ponto de venda, com ferramentas que apoiam a rotina comercial. “O case com a Bibi Calçados é um bom exemplo de como a tecnologia aplicada ao dia a dia do negócio pode ajudar o varejo a ganhar eficiência, escala e previsibilidade”, diz o executivo da Stone.

A experiência com a Bibi Calçados, assim como a de muitos outros players do mercado, reflete uma mudança mais ampla na forma como o varejo brasileiro tem encarado tecnologia e serviços financeiros. Em um cenário de maior complexidade e competição, a tendência é que plataformas capazes de integrar operação, gestão e inteligência ganhem ainda mais espaço.

Para a Stone, o caminho passa por seguir ampliando esse ecossistema e aprofundando a parceria com varejistas, reforçando o papel de quem atua como parceiro e especialista estratégico no crescimento sustentável dos negócios.