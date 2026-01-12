Saiba como os órgãos do Estado usam IA para cortar gastos

Com o avanço da inteligência artificial (IA), organizações estaduais aproveitam recursos para economizar e otimizar processos. Em Florianópolis, o atendimento digital gerou economia de R$ 100 mil aos cofres públicos.

A tendência expandiu para outras cidades e estados e também influencia os investimentos do Governo Federal.

Governo Federal investe em IA generativa

No ano passado, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) anunciaram uma parceria para incluir o uso de IA na prestação e gestão de serviços públicos.

A operação deve durar quatro anos e foi apelidada de Inspire (abreviatura do nome completo: Inteligência Artificial no Serviço Público com Inovação, Responsabilidade e Ética).

O acordo estipula um investimento de R$ 390 milhões em ferramentas generativas que serão distribuídas em diferentes plataformas do governo, como o Cadastro Único e sistemas de órgãos de saúde.

A verba será disponibilizada do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com gestão da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

A iniciativa federal também se propôs a investir R$ 5,4 bilhões para promover a IA no Brasil.

O programa do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e da Finep, terá duração de cinco anos e foco em financiar data centers, apoiar startups de IA e criar modelos de linguagem em português.

Retorno financeiro

A ferramenta de inteligência artificial da Controladoria-Geral da União (CGU), Analisador de Licitações, Contratos e Editais (Alice), foi criada para analisar os processos de compras e contratações públicas.

Desde 2019, ela economizou R$ 11 bilhões dos cofres públicos.

No último dado divulgado, referente a 2024, foram R$ 1,25 bilhão em benefícios financeiros ofertados pelas ações preventivas direcionadas pelo Alice.

Em 2025, o governo do Espírito Santo detalhou o uso de IA em seis pastas (filipefrazao/Thinkstock)

IA melhora eficiência da gestão estadual

No campo estadual, o Espírito Santo se destaca pela iniciativa de usar IA para automatizar análises e cruzamentos de dados.

Segundo o subsecretário de Estado de Transformação Digital, Victor Mura, o estado tem 90 robôs de IA distribuídos em 11 secretarias e órgãos.

Desenvolvemos ambiente com capacidade de coletar grandes volumes de dados públicos e privados em sistemas, arquivos e bancos de dados para cruzá-los e obter importantes respostas de gestão, alcançando excelência no atendimento aos anseios da sociedade. Assim, é possível encontrar respostas antes impossíveis, na antiga forma de gestão de dados.

Entre os exemplos de uso, ele cita a Secretária da Fazenda e Planejamento (Sefaz), a Polícia Civil, Detran e outros.

Conheça a ação da IA em cada setor:

Sefaz



A IA é utilizada para cruzar dados de notas fiscais, de venda de produtos, de consumidores, de fornecedores e de veículos transportadores que cruzam o Estado. Ela também contabiliza em tempo real a arrecadação estadual, tarefa que, quando era realizada manualmente, demorava até 30 dias.

Polícia Civil

A ferramenta é utilizada para analisar dados de criminosos, como área onde os indivíduos atuam, onde residem, possíveis ligações com facções, entre outros.

Detran-ES

A automação monitora a frota de veículos e avalia as condições de conservação ou multas. A análise também considera a situação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de condutores.

Secretaria da Saúde (Sesa)

O trabalho na pasta é otimizado pela IA durante o atendimento de mandados judiciais ligados à aquisição de medicamentos, regulação de exames e cirurgias.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

A tecnologia é utilizada para cruzar dados entre as forças de segurança para identificar criminosos de forma mais rápida e precisa.

Cerco Integrado e Inteligente

Utiliza a IA para controlar as 1.650 câmeras das rodovias estaduais, municipais e federais. O serviço é uma parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Florianópolis usa IA para acompanhar o crescimento urbano

Entre 2022 e 2025, o crescimento urbano de Florianópolis criou uma nova demanda acerca dos processos das secretarias de Habitação, Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Para automatizar os processos, a cidade implementou a Aprova — que converte e digitaliza autodeclarações.

Com a tecnologia, a cidade passou a emitir o alvará mais rápido do Brasil: com cinco minutos de espera.

Além de acelerar os processos, a Aprova também gera economia para a gestão municipal.

São cerca de R$ 100 mil poupados com o atendimento digital.

Rio de Janeiro faz investimento bilionário em IA

O projeto Rio AI City foi apresentado na última edição do Rio Innovation Week, em 2025, e propõe um investimento de US$ 65 bilhões em inteligência artificial.

O objetivo é consagrar a capital fluminense como um dos dez maiores polos de inteligência artificial (IA) do mundo até 2032.

A proposta foi introduzida o Rio Innovation Week 2025 (Divulgação)

Entre os planos da cidade, está a construção de um campo de data centers na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a apresentação, a primeira etapa com capacidade energética de 1,5 GW será entregue até 2027.