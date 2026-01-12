Prazo para pagamento do IPVA 2026 em São Paulo vence nesta segunda

Os primeiros prazos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 encerram nesta segunda-feira, 12, em São Paulo.

Os proprietários que realizarem o pagamento à vista até o final do dia recebem desconto de 3%.

Em São Paulo, o IPVA pode ser parcelado em até cinco vezes.

No caso dos caminhões, o pagamento integral pode ter ou não desconto, conforme a data em que for realizado pelo responsável.

Como realizar o pagamento do IPVA em São Paulo?

Os proprietários podem realizar o pagamento do tributo nas instituições autorizadas e via Pix.

Pagamento em bancos e casas lotéricas

Nos canais digitais dos bancos autorizados pelo governo estadual e presencialmente nas Casas Lotéricas, é possível realizar o pagamento ao informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

É possível consultar a sequência numérica no site do Governo Federal.

Caso o pagamento dos anos anteriores tenha sido feito na mesma plataforma, os dados podem estar salvos na área logada.

Entre os bancos autorizados, estão:

Banco do Brasil;

Caixa Econômica Federal;

Itaú;

Bradesco;

Santander;

Safra;

Sicoob;

Daycoval;

Mercantil;

Rendimento.

Pagamento via Pix

Para gerar o QR Code do pagamento via Pix é preciso acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP).

Após fazer o login e gerar o código, a quitação deve ser realizada em até 15 minutos.

Se o prazo expirar, é necessário gerar um novo QR Code.

Antes de confirmar a operação, o contribuinte deve verificar se os dados do destinatário são para o titular "Secretaria da Fazenda e Planejamento", com CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

Cálculo do IPVA 2026

O cálculo do IPVA é baseado no valor venal estipulado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) multiplicado pela alíquota determinada em cada estado.

Em São Paulo, os percentuais são:

Carros de passeio: 4%;

4%; Motocicletas, motonetas, caminhonetes com cabine simples, ônibus e micro-ônibus: 2%;

2%; Caminhões: 1,5%;

1,5%; Veículos pertencentes a locadoras registradas no estado: 1%.

Qual o calendário de pagamento do IPVA 2026?

Os calendários do IPVA 2026 são divididos em duas categorias: para veículos leves e caminhões.

Se a data de vencimento cair em um dia sem expediente bancário, como aos fins de semana, a data é automaticamente prorrogada para o próximo dia útil.

O parcelamento será cancelado caso o proprietário atrasar alguma parcela do tributo a partir da segunda.

Datas para veículos leves

Nesta categoria, os prazos são válidos para automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes.

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12/01 12/02 12/03 12/04 12/05 2 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05 3 14/01 14/02 14/03 14/04 14/05 4 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 5 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 6 19/01 19/02 19/03 19/04 19/05 7 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05 8 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 9 22/01 22/02 22/03 22/04 22/05 0 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05

IPVA para proprietários de caminhões

Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.

Final da placa Cota única com desconto 1ª parcela Cota única sem desconto 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 12 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 2 13 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 3 14 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 4 15 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 5 16 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 6 19 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 7 20 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 8 21 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 9 22 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 0 23 de janeiro 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro

Prazo de licenciamento para veículos em 2026

Além do IPVA, os motoristas também já podem regularizar a documentação de licenciamento de 2026.

Em 2026, a taxa é de R$ 174,08. Para realizar o pagamento é preciso que o veículo não tenha nenhuma pendência.

Assim como o imposto anterior, as datas de vencimento também são divididas em duas categorias.

Apesar dos pagamentos começarem em julho, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras.

Caso opte por não pagar nos bancos conveniados, os proprietários podem quitar o valor via Pix através do portal do Detran-SP após informar o número do Renavam.

Licenciamento de motos, automóveis e camionetes

Final da placa Mês de vencimento 1 e 2 Julho 3 e 4 Agosto 5 e 6 Setembro 7 e 8 Outubro 9 Novembro 0 Dezembro

Licenciamento de caminhões e caminhões-tratores