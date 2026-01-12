Prazo para pagamento do IPVA 2026 em São Paulo vence nesta segunda

Proprietários de veículos com final 1 na placa que optarem pela cota única devem quitar o imposto até o final do dia (Levi Bianco/Getty Images)
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13h36.
Os primeiros prazos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 encerram nesta segunda-feira, 12, em São Paulo.
Os proprietários que realizarem o pagamento à vista até o final do dia recebem desconto de 3%.
Em São Paulo, o IPVA pode ser parcelado em até cinco vezes.
No caso dos caminhões, o pagamento integral pode ter ou não desconto, conforme a data em que for realizado pelo responsável.
Os proprietários podem realizar o pagamento do tributo nas instituições autorizadas e via Pix.
Nos canais digitais dos bancos autorizados pelo governo estadual e presencialmente nas Casas Lotéricas, é possível realizar o pagamento ao informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).
É possível consultar a sequência numérica no site do Governo Federal.
Caso o pagamento dos anos anteriores tenha sido feito na mesma plataforma, os dados podem estar salvos na área logada.
Entre os bancos autorizados, estão:
Para gerar o QR Code do pagamento via Pix é preciso acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP).
Após fazer o login e gerar o código, a quitação deve ser realizada em até 15 minutos.
Se o prazo expirar, é necessário gerar um novo QR Code.
Antes de confirmar a operação, o contribuinte deve verificar se os dados do destinatário são para o titular "Secretaria da Fazenda e Planejamento", com CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.
O cálculo do IPVA é baseado no valor venal estipulado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) multiplicado pela alíquota determinada em cada estado.
Em São Paulo, os percentuais são:
Os calendários do IPVA 2026 são divididos em duas categorias: para veículos leves e caminhões.
Se a data de vencimento cair em um dia sem expediente bancário, como aos fins de semana, a data é automaticamente prorrogada para o próximo dia útil.
O parcelamento será cancelado caso o proprietário atrasar alguma parcela do tributo a partir da segunda.
Nesta categoria, os prazos são válidos para automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, camionetas e caminhonetes.
|Final da placa
|1ª parcela ou cota única
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|12/01
|12/02
|12/03
|12/04
|12/05
|2
|13/01
|13/02
|13/03
|13/04
|13/05
|3
|14/01
|14/02
|14/03
|14/04
|14/05
|4
|15/01
|15/02
|15/03
|15/04
|15/05
|5
|16/01
|16/02
|16/03
|16/04
|16/05
|6
|19/01
|19/02
|19/03
|19/04
|19/05
|7
|20/01
|20/02
|20/03
|20/04
|20/05
|8
|21/01
|21/02
|21/03
|21/04
|21/05
|9
|22/01
|22/02
|22/03
|22/04
|22/05
|0
|23/01
|23/02
|23/03
|23/04
|23/05
Vale ressaltar que, em São Paulo, as parcelas do IPVA para caminhões têm datas limites no dia 20 de cada mês.
|Final da placa
|Cota única com desconto
|1ª parcela
|Cota única sem desconto
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|12 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|2
|13 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|3
|14 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|4
|15 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|5
|16 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|6
|19 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|7
|20 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|8
|21 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|9
|22 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|0
|23 de janeiro
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
Além do IPVA, os motoristas também já podem regularizar a documentação de licenciamento de 2026.
Em 2026, a taxa é de R$ 174,08. Para realizar o pagamento é preciso que o veículo não tenha nenhuma pendência.
Assim como o imposto anterior, as datas de vencimento também são divididas em duas categorias.
Apesar dos pagamentos começarem em julho, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), já é possível acessar os dados de pagamento na maioria das instituições financeiras.
Caso opte por não pagar nos bancos conveniados, os proprietários podem quitar o valor via Pix através do portal do Detran-SP após informar o número do Renavam.
|Final da placa
|Mês de vencimento
|1 e 2
|Julho
|3 e 4
|Agosto
|5 e 6
|Setembro
|7 e 8
|Outubro
|9
|Novembro
|0
|Dezembro
|Final da placa
|Mês de vencimento
|1 e 2
|Setembro
|3, 4 e 5
|Outubro
|6, 7 e 8
|Novembro
|9 e 0
|Dezembro