Copinha inicia mata-mata nesta segunda; veja horários e onde assistir

Começa nesta segunda-feira, 12, a fase eliminatória da Copinha 2026. Corinthians, Santos, Cruzeiro e Vasco serão os primeiros a entrar em campo em busca da classificação no torneio sub-20 em jogo único.

O início do mata-mata reúne 16 confrontos. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. Grêmio, Bahia, Goiás, Mirassol e Athletico-PR também atuam no primeiro dia de duelos eliminatórios.

A outra parte da segunda fase será disputada na terça-feira, 13. Os clubes buscam vaga nas oitavas de final.

Onde assistir aos jogos da Copinha 2026 hoje?

As partidas terão transmissão no YouTube (CazéTV e Paulistão) e na Xsports.

Confira os jogos desta segunda-feira, 12, com horários e locais definidos: