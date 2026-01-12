Esporte

Copinha inicia mata-mata nesta segunda; veja horários e onde assistir

Jogos desta segunda definem classificados da etapa eliminatória sub-20

Copinha 2026: Primeira rodada do mata-mata terá 16 confrontos com exibições em plataformas digitais. (Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 13h35.

Começa nesta segunda-feira, 12, a fase eliminatória da Copinha 2026. Corinthians, Santos, Cruzeiro e Vasco serão os primeiros a entrar em campo em busca da classificação no torneio sub-20 em jogo único.

O início do mata-mata reúne 16 confrontos. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. Grêmio, Bahia, Goiás, Mirassol e Athletico-PR também atuam no primeiro dia de duelos eliminatórios.

A outra parte da segunda fase será disputada na terça-feira, 13. Os clubes buscam vaga nas oitavas de final.

Onde assistir aos jogos da Copinha 2026 hoje?

As partidas terão transmissão no YouTube (CazéTV e Paulistão) e na Xsports.

Confira os jogos desta segunda-feira, 12, com horários e locais definidos:

  • 11h, Patrocínio Paulista: Cruzeiro x Meia-Noite
  • 14h45, Brodowski: Botafogo-SP x Vasco
  • 15h, São José do Rio Preto: Bahia x Atlético-PI
  • 15h15, Santa Fé do Sul: Grêmio x Atlético-BA
  • 17h30, São Carlos: Santos x Cuiabá
  • 18h, Ribeirão Preto: América-MG x Inter de Limeira
  • 18h30, Bálsamo: Goiás x Mirassol
  • 18h45, Araçatuba: Athletico-PR x Ceará
  • 19h, Presidente Prudente: Grêmio Prudente x Osasco Sporting
  • 19h, Votuporanga: Chapecoense x Votuporanguense
  • 19h, Cravinhos: Guanabara City-GO x Tuna Luso
  • 19h, Araraquara: Ferroviária x Real Brasília
  • 20h, Assis: Athletic-MG x XV de Jaú
  • 20h30, Franca: Ponte Preta x Francana
  • 21h, Bálsamo: Sport x América-RN
  • 21h20, Jaú: Corinthians x Guarani
