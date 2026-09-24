Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Futura: Flávio Bolsonaro tem 49,4% e Lula, 43,7%, no 2º turno

Lula aparece em empate técnico ou desvantagem em todos os cenários de segundo turno testados pelo estudo

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11h48.

Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno na disputa presidencial, segundo a nova pesquisa da Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 24.

O parlamentar registra 49,4% das intenções de voto, contra 43,7% do petista. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, o cenário configura vantagem estatística para o candidato do PL. Os votos brancos e nulos somam 5,6%, e os indecisos, 1,3%.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 43,7%
  • Flávio Bolsonaro: 49,4%
  • Branco/Nulo: 5,6%
  • Indecisos: 5,6%

O levantamento testou outros quatro cenários de segundo turno entre presidente e demais candidatos.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também supera Lula, marcando 46,5% contra 42,4%. Votos brancos e nulos chegam a 9,7%, e 1,3% se dizem indecisos.

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 42,4%
  • Ronaldo Caiado: 46,5% 
  • Branco/Nulo: 9,7%
  • Indecisos: 1,3%

Já contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), há empate técnico. O mineiro aparece com 43,8% ante 43,3% de Lula. Ao todo, 11,2% votaria em branco ou nulo nesta situação, e 1,7% não sabe responder.

Lula x Romeu Zema

  • Lula: 43,3%
  • Romeu Zema: 43,8%
  • Branco/Nulo: 11,2%
  • Indecisos: 1,7%

Augusto Cury (Avante) pontua com 46,3% contra 41% do presidente. Aqueles que preferem anular ou votar em branco somam 10,9%. Outros 1,8% estão indecisos.

Lula x Augusto Cury

  • Lula: 41%
  • Augusto Cury: 46,3%
  • Branco/Nulo: 10,9%
  • Indecisos: 1,8% 

O candidato Renan Santos também aparece em empate técnico com o petista, marcando 41,7% ante 43,8% de Lula. O nível de indecisos chega a 1,3% e um total de 13,2% votaria em branco ou nulo.

Lula x Renan Santos

  • Lula: 43,8%
  • Renan Santos: 41,7%
  • Branco/Nulo: 13,2%
  • Indecisos: 1,3% 

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05268/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Flávio já voou no mesmo jato executivo ligado a Vorcaro usado por Alexandre de Moraes

RS volta a ficar sob alerta climático; veja as propostas de Zucco, Brizola e Souza

Futura: Flávio Bolsonaro cresce, chega a 40,4% e ultrapassa Lula no 1º turno

Paraná Pesquisas: Rui Costa tem 46,3% e Jaques Wagner, 34%, na corrida ao Senado na Bahia

Mais na Exame

Marketing

Por que o Wellhub agora tem uma corrida de rua própria?

Pop

Que horas estreia a 13ª temporada de 'American Horror Story' hoje?

Future of Money

Bitcoin tem leve queda apesar do 5º pregão seguido de entrada de capital nos ETFs

Inteligência Artificial

O diferencial do "Pré-MBA": por que entender a lógica de negócios da IA coloca você à frente