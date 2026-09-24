Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)
Colaboradora
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11h48.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno na disputa presidencial, segundo a nova pesquisa da Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 24.
O parlamentar registra 49,4% das intenções de voto, contra 43,7% do petista. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, o cenário configura vantagem estatística para o candidato do PL. Os votos brancos e nulos somam 5,6%, e os indecisos, 1,3%.
Lula x Flávio Bolsonaro
O levantamento testou outros quatro cenários de segundo turno entre presidente e demais candidatos.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também supera Lula, marcando 46,5% contra 42,4%. Votos brancos e nulos chegam a 9,7%, e 1,3% se dizem indecisos.
Lula x Ronaldo Caiado
Já contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), há empate técnico. O mineiro aparece com 43,8% ante 43,3% de Lula. Ao todo, 11,2% votaria em branco ou nulo nesta situação, e 1,7% não sabe responder.
Lula x Romeu Zema
Augusto Cury (Avante) pontua com 46,3% contra 41% do presidente. Aqueles que preferem anular ou votar em branco somam 10,9%. Outros 1,8% estão indecisos.
Lula x Augusto Cury
O candidato Renan Santos também aparece em empate técnico com o petista, marcando 41,7% ante 43,8% de Lula. O nível de indecisos chega a 1,3% e um total de 13,2% votaria em branco ou nulo.
Lula x Renan Santos
A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05268/2026.