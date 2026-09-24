O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno na disputa presidencial, segundo a nova pesquisa da Futura Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 24.

O parlamentar registra 49,4% das intenções de voto, contra 43,7% do petista. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, o cenário configura vantagem estatística para o candidato do PL. Os votos brancos e nulos somam 5,6%, e os indecisos, 1,3%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 43,7%

Flávio Bolsonaro: 49,4%

Branco/Nulo: 5,6%

Indecisos: 5,6%

O levantamento testou outros quatro cenários de segundo turno entre presidente e demais candidatos.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também supera Lula, marcando 46,5% contra 42,4%. Votos brancos e nulos chegam a 9,7%, e 1,3% se dizem indecisos.

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 42,4%

Ronaldo Caiado: 46,5%

Branco/Nulo: 9,7%

Indecisos: 1,3%

Já contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), há empate técnico. O mineiro aparece com 43,8% ante 43,3% de Lula. Ao todo, 11,2% votaria em branco ou nulo nesta situação, e 1,7% não sabe responder.

Lula x Romeu Zema

Lula: 43,3%

Romeu Zema: 43,8%

Branco/Nulo: 11,2%

Indecisos: 1,7%

Augusto Cury (Avante) pontua com 46,3% contra 41% do presidente. Aqueles que preferem anular ou votar em branco somam 10,9%. Outros 1,8% estão indecisos.

Lula x Augusto Cury

Lula: 41%

Augusto Cury: 46,3%

Branco/Nulo: 10,9%

Indecisos: 1,8%

O candidato Renan Santos também aparece em empate técnico com o petista, marcando 41,7% ante 43,8% de Lula. O nível de indecisos chega a 1,3% e um total de 13,2% votaria em branco ou nulo.

Lula x Renan Santos

Lula: 43,8%

Renan Santos: 41,7%

Branco/Nulo: 13,2%

Indecisos: 1,3%

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05268/2026.