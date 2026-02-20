'Sabor energético' de The Rock rende multa de R$ 15,6 milhões nos EUA

American actor and professional wrestler Dwayne Johnson is pictured during a press conference for his new movie, Journey 2: The Mysterious Island, in Taipei, Taiwan, 17 January 2012.
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10h35.
A marca de bebidas energéticas ZOA Energy, cofundada por Dwayne Johnson — conhecido mundialmente como The Rock — firmou um acordo judicial de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,6 milhões) após uma ação coletiva que acusava a empresa de publicidade enganosa.
O processo questionava a alegação “0 conservantes” exibida nas embalagens das bebidas. Consumidores nos Estados Unidos que compraram produtos ZOA para uso pessoal entre 1º de março de 2021 e 21 de novembro de 2025 podem ter direito ao reembolso.
A ação foi protocolada em outubro de 2023 no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia. A acusação afirmava que as bebidas energéticas continham conservantes químicos, como ácido cítrico e ácido ascórbico, apesar da divulgação como livres de conservantes.
A empresa ligada a The Rock negou irregularidades e declarou que seus rótulos seguem as normas legais. Ainda assim, optou por um acordo financeiro para encerrar o litígio.
Clientes elegíveis podem solicitar pagamento de:
O pedido deve ser feito até esta sexta-feira, 20, por formulário eletrônico ou envio postal. A audiência final para aprovação do acordo está marcada para 26 de março.
A ZOA Energy foi lançada em 2021 por Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, ao lado de sua ex-esposa Dany Garcia, do treinador Dave Rienzi e do investidor John Shulman.
Em 2024, a Molson Coors adquiriu participação majoritária na marca, mas The Rock continua sendo o principal rosto da marca em campanhas publicitárias e redes sociais.
A bebida energética é promovida como uma alternativa mais saudável, destacando cafeína de origem vegetal, eletrólitos e zero açúcar em sua composição.