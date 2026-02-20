'Sabor energético' de The Rock rende multa de R$ 15,6 milhões nos EUA

A marca de bebidas energéticas ZOA Energy, cofundada por Dwayne Johnson — conhecido mundialmente como The Rock — firmou um acordo judicial de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,6 milhões) após uma ação coletiva que acusava a empresa de publicidade enganosa.

O processo questionava a alegação “0 conservantes” exibida nas embalagens das bebidas. Consumidores nos Estados Unidos que compraram produtos ZOA para uso pessoal entre 1º de março de 2021 e 21 de novembro de 2025 podem ter direito ao reembolso.

Entenda a acusação contra a ZOA Energy

A ação foi protocolada em outubro de 2023 no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia. A acusação afirmava que as bebidas energéticas continham conservantes químicos, como ácido cítrico e ácido ascórbico, apesar da divulgação como livres de conservantes.

A empresa ligada a The Rock negou irregularidades e declarou que seus rótulos seguem as normas legais. Ainda assim, optou por um acordo financeiro para encerrar o litígio.

Quem pode receber e quanto é o reembolso?

Clientes elegíveis podem solicitar pagamento de:

Até US$ 150 por residência com comprovante de compra

por residência com comprovante de compra Até US$ 10 por residência sem comprovantes

O pedido deve ser feito até esta sexta-feira, 20, por formulário eletrônico ou envio postal. A audiência final para aprovação do acordo está marcada para 26 de março.

ZOA Energy e a participação de The Rock

A ZOA Energy foi lançada em 2021 por Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, ao lado de sua ex-esposa Dany Garcia, do treinador Dave Rienzi e do investidor John Shulman.

Em 2024, a Molson Coors adquiriu participação majoritária na marca, mas The Rock continua sendo o principal rosto da marca em campanhas publicitárias e redes sociais.

A bebida energética é promovida como uma alternativa mais saudável, destacando cafeína de origem vegetal, eletrólitos e zero açúcar em sua composição.