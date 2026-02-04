A24 reinventa 'O Massacre da Serra Elétrica' para cinema e TV

A franquia O Massacre da Serra Elétrica, um dos marcos do cinema de terror desde o clássico de 1974, está prestes a viver uma nova fase com projetos para televisão e cinema sob o comando da produtora A24. A empresa, conhecida por seu olhar autoral em filmes de gênero, garantiu os direitos da saga após uma disputa por grandes estúdios em Hollywood e já anunciou duas produções futuras que expandem o legado da história original.

Série de TV

O primeiro desses projetos será uma série de televisão que terá direção de JT Mollner, responsável por trabalhos anteriores fora do universo da franquia, e produção executiva de nomes como Glen Powell, Roy Lee e Steven Schneider, além da participação de Kim Henkel, coautor do filme original. A proposta de Mollner, segundo entrevistas recentes, é explorar de forma mais profunda o mundo e o folclore que cercam o universo da obra sem fazer um remake literal do filme de 1974.

Novo filme

Logo após a série, a A24 pretende lançar também um novo filme ligado à franquia. Esse longa ainda se encontra em fase inicial de desenvolvimento e não envolverá diretamente Mollner na direção, mas seguirá com a equipe de produção consolidada em torno do projeto na televisão. A estratégia parece buscar tanto fidelidade aos elementos que tornaram a obra original tão temida quanto uma oportunidade de ampliar a narrativa e explorar novos arcos criativos.

A franquia O Massacre da Serra Elétrica já inspirou diversas sequências, reboots e variações desde sua estreia nas telas, incluindo o filme de 2022 que reintroduziu Leatherface para um público moderno. A nova empreitada da A24 surge em um momento em que grandes clássicos do terror têm sido revisitados em diferentes formatos, seja em séries como outras propriedades cult ou em reinvenções cinematográficas.