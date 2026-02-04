Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

A24 reinventa 'O Massacre da Serra Elétrica' para cinema e TV

Uma das sagas mais influentes do horror terá expansão em série e obra cinematográfica

Massacre da Serra Elétrica: produtora planeja revisitar o universo de Leatherface (Netflix/Youtube/Reprodução)

Massacre da Serra Elétrica: produtora planeja revisitar o universo de Leatherface (Netflix/Youtube/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19h10.

A franquia O Massacre da Serra Elétrica, um dos marcos do cinema de terror desde o clássico de 1974, está prestes a viver uma nova fase com projetos para televisão e cinema sob o comando da produtora A24. A empresa, conhecida por seu olhar autoral em filmes de gênero, garantiu os direitos da saga após uma disputa por grandes estúdios em Hollywood e já anunciou duas produções futuras que expandem o legado da história original.

Série de TV

O primeiro desses projetos será uma série de televisão que terá direção de JT Mollner, responsável por trabalhos anteriores fora do universo da franquia, e produção executiva de nomes como Glen Powell, Roy Lee e Steven Schneider, além da participação de Kim Henkel, coautor do filme original. A proposta de Mollner, segundo entrevistas recentes, é explorar de forma mais profunda o mundo e o folclore que cercam o universo da obra sem fazer um remake literal do filme de 1974.

Novo filme

Logo após a série, a A24 pretende lançar também um novo filme ligado à franquia. Esse longa ainda se encontra em fase inicial de desenvolvimento e não envolverá diretamente Mollner na direção, mas seguirá com a equipe de produção consolidada em torno do projeto na televisão. A estratégia parece buscar tanto fidelidade aos elementos que tornaram a obra original tão temida quanto uma oportunidade de ampliar a narrativa e explorar novos arcos criativos.

A franquia O Massacre da Serra Elétrica já inspirou diversas sequências, reboots e variações desde sua estreia nas telas, incluindo o filme de 2022 que reintroduziu Leatherface para um público moderno. A nova empreitada da A24 surge em um momento em que grandes clássicos do terror têm sido revisitados em diferentes formatos, seja em séries como outras propriedades cult ou em reinvenções cinematográficas.

Acompanhe tudo sobre:CinemaSériesFilmes

Mais de Pop

Titãs estreiam turnê pelos 40 anos de 'Cabeça Dinossauro' em São Paulo

Com 9 indicações ao Oscar, 'Valor Sentimental' estreia no streaming neste mês

Virginia é a 2ª 'WAG' mais seguida no Instagram; veja ranking

Vilão de 'Harry Potter' vira símbolo de sorte no Ano Novo Lunar na China

Mais na Exame

Mercados

Itaú lucra R$ 12,3 bi no quarto trimestre e rentabilidade supera 24%

Brasil

Após final do inquérito no caso Orelha, moradores da Brava querem retomar revitalização

Pop

Titãs estreiam turnê pelos 40 anos de 'Cabeça Dinossauro' em São Paulo

Ciência

Por que você quase nunca sonha com o celular? A ciência explica