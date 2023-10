Os melhores filmes de terror de todos os tempos para assistir no Halloween, segundo IMDb

O mês de outubro chegou e, com ele, vem também o tão aguardado Halloween - data conhecida no Brasil como Dia das Bruxas. Apesar de ser uma tradição norte-americana, a ser comemorada no dia 31 de outubro, a festividade ganhou força no Brasil, em especial nos últimos 20 anos.

A data é cercada de eventos nos quais as decorações e fantasias são as principais atrações. Em homenagem a data, as plataformas de streaming também separam seus melhores filmes de terror para maratonar ao longo do mês. Clássicos do horror e de suspense que marcaram a história do cinema, por exemplo, costumam entrar no radar o público.

Por isso, a EXAME POP preparou uma lista com os cinco longas de terror mais bem-avaliados pelo portal IMDb (Internet Movie Database) de todos os tempos e onde assisti-los. Confira:

Os melhores filmes de terror de todos os tempos, segundo avaliação do IMDb

1º - Alien: O Oitavo Passageiro (1979) | Nota: 8,5

Sinopse: Depois que um navio mercante do espaço percebe uma transmissão desconhecida como uma chamada de socorro, encontra um dos tripulantes atacado por um misterioso modo de vida, e logo percebem que seu ciclo de vida simplesmente começou.

Direção: Ridley Scott

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV

2º - Psicose (1960) | Nota: 8,5

Sinopse: Uma secretária de Phoenix desvia dinheiro de um cliente de sua empresa, foge e vai a um motel remoto gerido por um jovem sob o domínio da mãe.

Direção:Alfred Hitchcock

Onde assistir: Globoplay e Apple TV

3º - O Iluminado (1980) | Nota: 8,5

Sinopse: Uma família se dirige a um hotel isolado para o inverno, onde uma presença sinistra influencia a violência do pai, enquanto seu filho psíquico vê presságios horríveis do passado e do futuro.

Direção: Alfred Hitchcock

Onde assistir: HBO Max

4º - O Enigma de Outro Mundo (1982) | Nota: 8,2

Sinopse:Um team de investigação na Antartica é perseguido por extraterrestres.

Direção: John Carpenter

Onde assistir: Apple TV

5º - O Exorcista (1973) | Nota: 8,1

Sinopse:Quando uma adolescente é possuída por uma entidade misteriosa, sua mãe busca a ajuda de um padre, que também é um psiquiatra, para salvá-la.

Direção: William Friedkin

Onde assistir:Prime Video e Apple TV