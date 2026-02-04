Quem é o brasileiro que aparece na 4ª temporada de 'Bridgerton'?

O Brasil marcou presença na quarta temporada de Bridgerton, uma das séries mais populares da Netflix. O ator e dublê brasileiro Péricles Rosa integra o elenco dos novos episódios, que seguem expandindo o universo criado por Shonda Rhimes.

Na trama, Péricles aparece como um dos empregados da casa dos Bridgerton. O núcleo de criados ganha mais espaço nesta temporada, especialmente por sua ligação com Sophie Baek, personagem central do novo arco romântico da série.

Além da atuação, Péricles Rosa também é conhecido como influenciador de viagens e dublê. Nas redes sociais, ele compartilha experiências internacionais e bastidores de trabalhos audiovisuais, o que ajudou a ampliar sua visibilidade fora do Brasil.

Participações em Hollywood

Além de integrar o elenco de Bridgerton, o brasileiro vem construindo uma trajetória internacional variada no audiovisual. Ele já participou de produções como Nell, a Renegada, do Disney+, e O Casal Perfeito, da Netflix. Também esteve no elenco de F1, longa estrelado por Brad Pitt, indicado ao Oscar de Melhor Filme e disponível na Apple TV+.

Fora das telas, Péricles atua como criador de conteúdo de viagens. Com passagens por mais de 55 países, ele divide roteiros, experiências e dicas práticas com o público que o acompanha nas redes sociais.

Nova temporada no ar

A quarta temporada de Bridgerton já está em exibição na Netflix. A primeira parte foi lançada recentemente, com quatro episódios. O Volume 2 chega à plataforma no dia 26 de fevereiro, reunindo os capítulos finais da temporada.