A paixão de Jeremy Allen White por imóveis: veja as propriedades do astro de 'The Bear'

Jeremy Allen White, estrela de The Bear e intérprete de Bruce Springsteen no cinema, revelou recentemente que seu interesse por imóveis vai muito além de um hobby. Embora nem sempre compre propriedades, ele já construiu um pequeno portfólio e alimenta sonhos de investimentos imobiliários sempre que pode.

White, 34 anos, contou em uma entrevista ao podcast "SmartLess" que passa grande parte de seu tempo livre assistindo a reality shows imobiliários, como Owning Manhattan, de Ryan Serhant e navegando em aplicativos como Realtor.com e sonhando com locais pelo país, mesmo sem planos imediatos de compra.

Quais são os imóveis de Jeremy Allen White?

Los Angeles

Em 2017, White comprou uma casa em Studio City por cerca de US$ 1,45 milhão. A propriedade é uma residência estilo cottage dos anos 1920, que ele vem reformando gradualmente, investindo em melhorias nos cômodos principais ao longo dos anos.

Casa de Jeremy Allen White em Studio City, Los Angele / TheMLS (TheMLS )

Brooklyn

Antes disso, em 2014, White adquiriu um estúdio em Brooklyn, Nova Iorque, por aproximadamente US$ 717,500, imóvel que continua em seu portfólio e contribui para sua presença nas duas maiores cidades culturais dos Estados Unidos.

Mesmo morando entre L.A e N.Y, White segue encantado por ideias de novos imóveis: ele admite que, em viagens, costuma examinar casas em cidades pequenas e médias, imaginando alternativas de vida ou de investimento, como fez após visitar Bisbee, no Arizona, pequena cidade que passou a noite e se encantou.