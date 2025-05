Novo parque da Universal em Orlando gera 10 mil empregos e deve movimentar US$ 2 bilhões este ano

A Universal estreia nesta quarta-feira, 21, o Epic Universe, o quarto parque temático companhia. Localizado no Universal Orlando Resort, o novo espaço representa uma virada histórica para o grupo — e um reforço estratégico na disputa pelo turismo global.

“Esse é um projeto de 10 anos. Por uma década, o parque foi nosso. Agora ele pertence ao universo todo”, afirma Marcos Barros, vice-presidente e country manager da Universal Parks & Resorts no Brasil.

Impacto econômico e geração de empregos

Mais do que um investimento em entretenimento, o parque tem um forte impacto na economia da Flórida. Segundo Barros, é o parque mais ambicioso já construído pela companhia.

“A expectativa é que o novo empreendimento gere US$ 2 bilhões em impacto econômico apenas no primeiro ano de funcionamento. Ao todo, foram criados cerca de 10 mil empregos diretos — além de outros 7 mil indiretos, considerando a cadeia do turismo local”, afirma o executivo que diz que durante a construção, estima-se que mais de 65 mil postos de trabalho tenham sido criados nos Estados Unidos com este novo parque.

Os cinco mundos do Epic Universe

Inspirado em mitologia, cinema, literatura e videogames, o Epic Universe é formado por cinco mundos temáticos totalmente imersivos. A proposta é que cada visitante esteja dentro de uma história, sem visibilidade para os outros mundos ao redor — o que amplia a sensação de fantasia e exclusividade.

Celestial Park: ponto de entrada do parque e seu grande eixo central, com jardins, restaurantes sofisticados, carrossel galáctico e uma montanha-russa de trilhos duplos. How to Train Your Dragon – Isle of Berk: mundo inspirado na animação Como Treinar o Seu Dragão, com ambientação fiel à vila viking e atrações para todas as idades. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: terceira área da saga Harry Potter nos parques da Universal, combinando cenários de Animais Fantásticos e do universo bruxo. A atração principal promete surpreender com alta tecnologia e ambientação da Paris dos anos 1920. Dark Universe: um tributo aos clássicos filmes de terror da Universal, como Drácula, Lobisomem e Frankenstein. O destaque é uma atração protagonizada por Victoria Frankenstein, tataraneta do monstro original. Super Nintendo World: imersão no universo dos games da Nintendo, com personagens como Mario, Luigi, Donkey Kong e Princesa Peach. O espaço conta com pulseiras interativas (Power Up Bands) que transformam a experiência em um verdadeiro jogo ao vivo.

Tecnologia, conveniência e gastronomia de alto nível

A proposta do parque é unir narrativa e tecnologia em um novo patamar. Entre os diferenciais, estão armários com reconhecimento facial, sistema de pedidos digitais nos restaurantes, pulseiras interativas e 25 pontos de alimentação que vão além do tradicional fast-food.

“O Epic Universe representa uma evolução da experiência nos parques temáticos. A conveniência e a interatividade são prioridades”, afirma Barros.

Um novo capítulo para o turismo em Orlando

Com o lançamento do Epic Universe, a Universal consolida sua presença como destino de férias completo, especialmente para os brasileiros, que faz parte de um público frequente nos parques da Flórida. “Com quatro parques, 11 hotéis e atrações para uma semana inteira, Orlando se transforma ainda mais em uma capital do entretenimento global”, diz Barros.

O parque abre para o público geral em 22 de maio, após um evento de inauguração restrito a convidados realizado nesta terça-feira.