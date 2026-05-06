A nova série Nº 1 da Netflix se passa no Brasil e tem Alice Braga no elenco

'Homem em Chamas': série de ação conta com Alice Braga no elenco (Netflix/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de maio de 2026 às 16h23.
A série número um da Netflix no momento é "Homem em Chamas", uma obra de ação que se passa no Rio de Janeiro com a presença de Alice Braga no elenco. Apesar disso, a produção não é brasileira, mas sim norte-americana.
Desde a estreia, no dia 30 de abril, o título já conquistou 11 milhões de espectadores em apenas quatro dias no streaming, de acordo com a Variety.
"Homem em Chamas" é o campeão de audiência em 56 países onde a Netflix opera, de acordo com dados da plataforma Flixpatrol:
A série está no Top 5 de todos os países com presença do streaming, exceto na Indonésia, Taiwan e Coreia do Sul
"Homem em Chamas" foi gravada, sobretudo, no Brasil e no México. Confira o vídeo de bastidores:
A série é uma adaptação dos dois primeiros livros da saga de A.J. Quinnell, "Man on Fire" e "The Perfect Kill".
A história acompanha John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário das Forças Especiais conhecido por sobreviver às situações mais extremas, que agora lida com um intenso transtorno de estresse pós-traumático. Determinado a superar seus demônios pessoais, ele busca um caminho de redenção, mas logo se vê novamente no centro do perigo.
O elenco reúne ainda Billie Boullet, Bobby Cannavale, Scoot McNairy e Paul Ben-Victor, além de Alice Braga. Kyle Killen, responsável por séries como "Halo" e "Awake", assina o roteiro e a função de showrunner. A direção dos dois primeiros episódios ficou a cargo de Steven Caple Jr., conhecido por "Transformers: Rise of the Beasts" e "Creed II".
Não é a primeira vez que o material chega às telas. A obra de Quinnell já havia sido adaptada em 1987, na produção italiana "Um Homem em Fogo"
, e em 2004 num filme estrelado por Denzel Washington, "Chamas da Vingança".