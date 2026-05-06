Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

A nova série Nº 1 da Netflix se passa no Brasil e tem Alice Braga no elenco

'Homem em Chamas' conquistou o top 1 global na plataforma de streaming durante a última semana

'Homem em Chamas': série de ação conta com Alice Braga no elenco (Netflix/Divulgação)

'Homem em Chamas': série de ação conta com Alice Braga no elenco (Netflix/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 16h23.

A série número um da Netflix no momento é "Homem em Chamas", uma obra de ação que se passa no Rio de Janeiro com a presença de Alice Braga no elenco. Apesar disso, a produção não é brasileira, mas sim norte-americana.

Desde a estreia, no dia 30 de abril, o título já conquistou 11 milhões de espectadores em apenas quatro dias no streaming, de acordo com a Variety.

Top 1 em 56 países

"Homem em Chamas" é o campeão de audiência em 56 países onde a Netflix opera, de acordo com dados da plataforma Flixpatrol:

  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bélgica
  • Bolívia
  • Brasil
  • Bulgária
  • Chile
  • Colômbia
  • Costa Rica
  • Chipre
  • República Dominicana
  • Egito
  • França
  • Alemanha
  • Grécia
  • Guadalupe
  • Guatemala
  • Honduras
  • Hungria
  • Israel
  • Itália
  • Jamaica
  • Jordânia
  • Quênia
  • Kuwait
  • Líbano
  • Luxemburgo
  • Maldivas
  • Martinica
  • Maurício
  • México
  • Marrocos
  • Nova Caledônia
  • Nicarágua
  • Nigéria
  • Omã
  • Panamá
  • Paraguai
  • Peru
  • Polônia
  • Portugal
  • Catar
  • Reunião
  • Romênia
  • Arábia Saudita
  • Sérvia
  • Eslováquia
  • África do Sul
  • Espanha
  • Suíça
  • Tailândia
  • Trinidad e Tobago
  • Turquia
  • Ucrânia
  • Emirados Árabes Unidos
  • Venezuela

A série está no Top 5 de todos os países com presença do streaming, exceto na Indonésia, Taiwan e Coreia do Sul

'Homem em Chamas': série está no Top 10 de todos os mercados da Netflix no mundo (Flixpatrol/Reprodução)

Gravações no Brasil

"Homem em Chamas" foi gravada, sobretudo, no Brasil e no México. Confira o vídeo de bastidores:

yt thumbnail

Sobre o que é 'Homem em Chamas'?

A série é uma adaptação dos dois primeiros livros da saga de A.J. Quinnell, "Man on Fire" e "The Perfect Kill".

A história acompanha John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário das Forças Especiais conhecido por sobreviver às situações mais extremas, que agora lida com um intenso transtorno de estresse pós-traumático. Determinado a superar seus demônios pessoais, ele busca um caminho de redenção, mas logo se vê novamente no centro do perigo.

O elenco reúne ainda Billie Boullet, Bobby Cannavale, Scoot McNairy e Paul Ben-Victor, além de Alice Braga. Kyle Killen, responsável por séries como "Halo" e "Awake", assina o roteiro e a função de showrunner. A direção dos dois primeiros episódios ficou a cargo de Steven Caple Jr., conhecido por "Transformers: Rise of the Beasts" e "Creed II".

Não é a primeira vez que o material chega às telas. A obra de Quinnell já havia sido adaptada em 1987, na produção italiana "Um Homem em Fogo"
, e em 2004 num filme estrelado por Denzel Washington, "Chamas da Vingança".

Acompanhe tudo sobre:NetflixSéries

Mais de Pop

Alex Warren: o ex-influencer e dono do hit 'Ordinary' agora entra no audiovisual

GTA 6 tem força para mudar o preço de todos os jogos, diz Bank of America

Prepare o bolso: GTA 6 deve custar mais de R$ 395, diz Bank of America

‘Elle’: nova série de ‘Legalmente Loira’ ganha 1º trailer; veja vídeo

Mais na Exame

Pop

Alex Warren: o ex-influencer e dono do hit 'Ordinary' agora entra no audiovisual

Infraestrutura

Guarulhos teve 47 milhões de passageiros em 2025 e lidera ranking de aeroportos na AL

Mundo

Trump diz que o Irã quer fazer um acordo e reforça interesse no urânio do país

EXAME Agro

Boi gordo: produtores veem 2026 melhor mesmo com restrições da China