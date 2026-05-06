A nova série Nº 1 da Netflix se passa no Brasil e tem Alice Braga no elenco

A série número um da Netflix no momento é "Homem em Chamas", uma obra de ação que se passa no Rio de Janeiro com a presença de Alice Braga no elenco. Apesar disso, a produção não é brasileira, mas sim norte-americana.

Desde a estreia, no dia 30 de abril, o título já conquistou 11 milhões de espectadores em apenas quatro dias no streaming, de acordo com a Variety.

Top 1 em 56 países

"Homem em Chamas" é o campeão de audiência em 56 países onde a Netflix opera, de acordo com dados da plataforma Flixpatrol:

Bahamas

Bahrain

Bélgica

Bolívia

Brasil

Bulgária

Chile

Colômbia

Costa Rica

Chipre

República Dominicana

Egito

França

Alemanha

Grécia

Guadalupe

Guatemala

Honduras

Hungria

Israel

Itália

Jamaica

Jordânia

Quênia

Kuwait

Líbano

Luxemburgo

Maldivas

Martinica

Maurício

México

Marrocos

Nova Caledônia

Nicarágua

Nigéria

Omã

Panamá

Paraguai

Peru

Polônia

Portugal

Catar

Reunião

Romênia

Arábia Saudita

Sérvia

Eslováquia

África do Sul

Espanha

Suíça

Tailândia

Trinidad e Tobago

Turquia

Ucrânia

Emirados Árabes Unidos

Venezuela

A série está no Top 5 de todos os países com presença do streaming, exceto na Indonésia, Taiwan e Coreia do Sul

'Homem em Chamas': série está no Top 10 de todos os mercados da Netflix no mundo (Flixpatrol/Reprodução)

Gravações no Brasil

"Homem em Chamas" foi gravada, sobretudo, no Brasil e no México. Confira o vídeo de bastidores:

Sobre o que é 'Homem em Chamas'?

A série é uma adaptação dos dois primeiros livros da saga de A.J. Quinnell, "Man on Fire" e "The Perfect Kill".

A história acompanha John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II), um ex-mercenário das Forças Especiais conhecido por sobreviver às situações mais extremas, que agora lida com um intenso transtorno de estresse pós-traumático. Determinado a superar seus demônios pessoais, ele busca um caminho de redenção, mas logo se vê novamente no centro do perigo.

O elenco reúne ainda Billie Boullet, Bobby Cannavale, Scoot McNairy e Paul Ben-Victor, além de Alice Braga. Kyle Killen, responsável por séries como "Halo" e "Awake", assina o roteiro e a função de showrunner. A direção dos dois primeiros episódios ficou a cargo de Steven Caple Jr., conhecido por "Transformers: Rise of the Beasts" e "Creed II".

Não é a primeira vez que o material chega às telas. A obra de Quinnell já havia sido adaptada em 1987, na produção italiana "Um Homem em Fogo"

, e em 2004 num filme estrelado por Denzel Washington, "Chamas da Vingança".