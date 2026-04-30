Met Gala 2026: relembre os brasileiros que já pisaram no tapete vermelho

Com o Met Gala 2026 na próxima segunda-feira, 4, os apaixonados por moda já se preparam para a noite mais fashion do ano.

Para celebrar a ocasião, relembramos as aparições mais marcantes das celebridades brasileiras no tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art.

Sônia Braga

A atriz Sônia Braga foi a primeira celebridade brasileira a subir as escadas do Metropolitan Museum of Art.

Em 1990, ela chegou ao baile de gala com um vestido vermelho de lantejoulas.

Isabella Rosellini e Sônia Braga no Met Gala. (Getty Images)

Gisele Bündchen

A primeira e única übermodel do mundo é uma das presenças mais recorrentes no Met Gala.

Gisele já fez mais de uma dezena de aparições no tapete vermelho, sendo a primeira delas em 1999, quando usou um slip dress Versace.

A partir de então, ela foi nas edições de 2003, 2006 a 2014, 2017 a 2019 e 2023.

Gisele Bündchen no Met Gala de 2003 (Getty Images)

Até o momento, a modelo ainda não foi confirmada para o gala deste ano.

Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Valentina Sampaio

Além de Gisele, outras grandes modelos brasileiras são presenças fortes no Met Gala.

A eterna Angel da Victoria's Secret Adriana Lima participou de quatro edições, entre 2014 e 2017. Em sua última aparição, ela escolheu um vestido com decote e fenda da Versace para o baile que homenageou Rei Kawakubo e a Comme des Garçons.

Adriana Lima no Met Gala 2017 (Getty Images)

Alessandra Ambrosio, também conhecida por suas passarelas na Victoria's Secret, participou dos bailes de 2010 e 2016. Na edição de 2016, que explorava a relação entre tecnologia e moda com o tema "Manus x Machina", chegou ao tapete com um vestido Balmain.

Alessandra Ambrosio no Met Gala de 2016 (Getty Images)

Valentina Sampaio, a primeira mulher transgênero a estampar uma capa da Vogue, também já marcou presença no evento em 2021 com vestido da Iris Van Herpen.

Valentina Sampaio no Met Gala 2021 (Getty Images)

Em 2022, foi a vez de Carol Trentini chegar ao Met com um vestido assinado por Danielle Frankel, na edição "In America: An Anthology of Fashion", que resgatava narrativas esquecidas da moda dos Estados Unidos.

Carol Trentini no Met Gala 2022 (Getty Images)

Anitta

A cantora Anitta já participou de três edições do baile de gala: 2021, 2022 e 2023.

Em 2022, roubou todos os flashes com um vestido roxo com bordados de pérolas, ao lado do estilista Jeremy Scott, então diretor criativo da Moschino.

Já em 2023, no ano de homenagem a Karl Lagerfeld com o tema "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", desfilou pelo tapete vermelho com um look Marc Jacobs.

Anitta no Met Gala de 2023 (Getty Images)

Rodrigo Santoro, Alice Braga e Bruna Marquezine

Atores brasileiros também já participaram do evento. Rodrigo Santoro marcou presença na edição de 2015.

Rodrigo Santoro no Met Gala de 2015 (Getty Images)

Alice Braga marcou presença em 2008, na edição com tema "Superheroes: Fashion and Fantasy", usando um look da grife italiana Giorgio Armani.

Alice Braga no Met Gala de 2008 (Getty Images)

Já Bruna Marquezine fez sua estreia no Met Gala 2024, em um momento aguardado pelos fãs da atriz. Para o tema "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", apostou em uma criação da designer americana Tory Burch, complementada por joias da Tiffany & Co., ao lado da própria estilista e da atriz Uma Thurman.

Bruna Marquezine no Met Gala 2024 (Getty Images)

Camila Coelho

A influenciadora e empresária de beleza Camila Coelho estreou no Met Gala em 2019 com um look da estilista Diane von Furstenberg.

Camila Coelho no Met Gala 2019 (Getty Images)

O tema da edição, "Camp: Notes on Fashion", pedia exagero, teatralidade e ironia.