Não é do Fagner: 'Borbulhas de Amor' supera 'Frankenstein' na Netflix

A um mês do Natal, uma comédia romântica natalina já chegou ao topo do ranking de filmes na Netflix nesta terça-feira, 25.

"Borbulhas de Amor", chamado originalmente de "Champagne Problems" em inglês, desbancou "Frankenstein" de Guillermo Del Toro entre os filmes mais assistidos da plataforma de streaming.

A comédia conquistou o Top 1 em 65 países, de acordo com dados do Flixpatrol, que rastreia os filmes e séries mais assistidos na Netflix em diferentes regiões.

O nome do filme pode remeter alguns brasileiros à música homônima do cantor cearense Fagner, mas isso não impediu o longa de também se tornar o campeão de audiência no Brasil.

Sobre o que é o filme 'Borbulhas de Amor'?

O enredo de "Borbulhas de Amor" segue uma fórmula bem sucedida de filmes natalinos norte-americanos: uma personagem workaholic encontra amor em uma cidade pequena durante as festas de fim de ano.

Sydney Price (Minka Kelly) é uma executiva ambiciosa que recebe a oportunidade de liderar uma renomada casa de champagne na França.

Ao chegar à Château Cassell, a cidade iluminada para o Natal já cria um clima romântico. Em uma noite de descanso, ela conhece o francês Henri Cassell (Tom Wozniczka), e, aos poucos, eles se apaixonam.

No entanto, logo ela descobre que esse charmoso homem é filho do fundador da empresa que ela quer adquirir. Mesmo com todo o conflito profissional, Sydney e Henri se veem completamente atraídos um pelo outro.

O filme mais assistido da Netflix em 65 países

O longa foi o mais assistido na maioria dos territórios em que a Netflix disponibiliza o serviço de streaming. No mapa abaixo, os países em coloração marrom escura são os que têm "Borbulhas de Amor" no Top 1 da plataforma.