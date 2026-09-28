A Fazenda 18: quem venceu a Prova de Fogo e qual é o poder?

RESUMO ＋ O modelo Rikardo Negro venceu a segunda Prova de Fogo de "A Fazenda 18" no domingo, 27, e conquistou o Lampião dos Poderes no reality show da emissora Record. A vantagem permite imunizar um roceiro do veto da Prova do Fazendeiro. Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca, Ariela Carasso e Renê Thristan foram para a Baia.

Rikardo Negro venceu a segunda Prova de Fogo de "A Fazenda 18", realizada na noite do último domingo, 27, e conquistou o Lampião dos Poderes. A disputa reuniu 12 participantes e definiu também os novos moradores da Baia do reality show da Record.

Com a vitória, o modelo garantiu uma vantagem que poderá influenciar a formação da segunda Roça da temporada. O poder escolhido pelo público permitirá que o vencedor imunize um dos roceiros do veto da Prova do Fazendeiro, incluindo a possibilidade de proteger a si mesmo, caso esteja na berlinda.

Como foi a Prova de Fogo?

A apresentadora Adriane Galisteu abriu o programa com um sorteio para definir os 12 participantes da segunda Prova de Fogo. Foram selecionados Ariela Carasso, Jottapê, Rikardo Negro, Mônica Fonseca, Alfredo Amaral, Gabriel Torres, Renata Del Bianco, Lucas Bissoli, Murilo Dias, Renê Thristan, Catherine Bascoy e Adryana Ribeiro.

A dinâmica funcionava ao som da música "O Carro do Ovo Chegou!". Enquanto a canção tocava, os competidores circulavam pela arena. Quando a música parava, eles precisavam correr para ocupar uma das vagas disponíveis.

A cada rodada, um dos espaços era retirado, aumentando a dificuldade da disputa. O participante que ficasse sem lugar era eliminado.

Rikardo conseguiu avançar pelas etapas e superou os outros 11 competidores, garantindo a última vaga disponível e conquistando o Lampião do Poder.

Quem foi para a Baia em 'A Fazenda 18'?

A Prova de Fogo também definiu os participantes que ocuparão a Baia nesta semana. Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca e Ariela Carasso foram as três primeiras eliminadas da disputa e ficaram com as vagas destinadas aos competidores com pior desempenho.

Para completar o grupo, as três precisaram escolher outro peão em consenso e indicaram Renê Thristan.

Qual é o poder do Lampião?

O Lampião dos Poderes desta semana terá uma vantagem definida pelo público. A opção B foi a mais votada para a Chama Vermelha: imunizar um dos roceiros do veto da Prova do Fazendeiro, com a possibilidade de o próprio dono do Lampião se proteger.

Quando será a formação da Roça?

A próxima formação da Roça de "A Fazenda 18" será na próxima terça-feira, 29. A votação definirá os participantes que enfrentarão a berlinda e disputarão a permanência no reality rural da Record.

A fazendeira da semana, Darlin Ferrattry, terá a responsabilidade de indicar um peão diretamente para a Roça. Giovanna Gold está imune nesta formação, graças à herança deixada por Stephanie, a última eliminada do reality.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.