A Fazenda 18: quem venceu a Prova de Fogo e qual é o poder?

'A Fazenda 18': peões participaram da dinâmica deste domingo, 27, que também definiu os novos moradores da Baia (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11h51.
O modelo Rikardo Negro venceu a segunda Prova de Fogo de "A Fazenda 18" no domingo, 27, e conquistou o Lampião dos Poderes no reality show da emissora Record. A vantagem permite imunizar um roceiro do veto da Prova do Fazendeiro. Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca, Ariela Carasso e Renê Thristan foram para a Baia.
Rikardo Negro venceu a segunda Prova de Fogo de "A Fazenda 18", realizada na noite do último domingo, 27, e conquistou o Lampião dos Poderes. A disputa reuniu 12 participantes e definiu também os novos moradores da Baia do reality show da Record.
Com a vitória, o modelo garantiu uma vantagem que poderá influenciar a formação da segunda Roça da temporada. O poder escolhido pelo público permitirá que o vencedor imunize um dos roceiros do veto da Prova do Fazendeiro, incluindo a possibilidade de proteger a si mesmo, caso esteja na berlinda.
A apresentadora Adriane Galisteu abriu o programa com um sorteio para definir os 12 participantes da segunda Prova de Fogo. Foram selecionados Ariela Carasso, Jottapê, Rikardo Negro, Mônica Fonseca, Alfredo Amaral, Gabriel Torres, Renata Del Bianco, Lucas Bissoli, Murilo Dias, Renê Thristan, Catherine Bascoy e Adryana Ribeiro.
A dinâmica funcionava ao som da música "O Carro do Ovo Chegou!". Enquanto a canção tocava, os competidores circulavam pela arena. Quando a música parava, eles precisavam correr para ocupar uma das vagas disponíveis.
A cada rodada, um dos espaços era retirado, aumentando a dificuldade da disputa. O participante que ficasse sem lugar era eliminado.
Rikardo conseguiu avançar pelas etapas e superou os outros 11 competidores, garantindo a última vaga disponível e conquistando o Lampião do Poder.
A Prova de Fogo também definiu os participantes que ocuparão a Baia nesta semana. Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca e Ariela Carasso foram as três primeiras eliminadas da disputa e ficaram com as vagas destinadas aos competidores com pior desempenho.
Para completar o grupo, as três precisaram escolher outro peão em consenso e indicaram Renê Thristan.
O Lampião dos Poderes desta semana terá uma vantagem definida pelo público. A opção B foi a mais votada para a Chama Vermelha: imunizar um dos roceiros do veto da Prova do Fazendeiro, com a possibilidade de o próprio dono do Lampião se proteger.
A próxima formação da Roça de "A Fazenda 18" será na próxima terça-feira, 29. A votação definirá os participantes que enfrentarão a berlinda e disputarão a permanência no reality rural da Record.
A fazendeira da semana, Darlin Ferrattry, terá a responsabilidade de indicar um peão diretamente para a Roça. Giovanna Gold está imune nesta formação, graças à herança deixada por Stephanie, a última eliminada do reality.
Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.
Rikardo Negro venceu a segunda Prova de Fogo de "A Fazenda 18", realizada no domingo, 27. O modelo superou outros 11 participantes e conquistou o Lampião dos Poderes.
Os 12 participantes circulavam pela arena enquanto tocava a música "O Carro do Ovo Chegou!" e precisavam ocupar uma vaga quando a canção parava. Um espaço era retirado a cada rodada, e o competidor que ficava sem lugar era eliminado.
A Chama Vermelha permite imunizar um dos roceiros do veto da Prova do Fazendeiro. O público escolheu a opção B, que também permite a Rikardo Negro proteger a si mesmo caso esteja na Roça.
Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca e Ariela Carasso foram para a Baia após serem as primeiras eliminadas da Prova de Fogo. As três escolheram Renê Thristan, em consenso, para completar o grupo.
A próxima formação da Roça será na terça-feira, 29. A fazendeira Darlin Ferrattry indicará um peão diretamente para a berlinda, enquanto Giovanna Gold estará imune pela herança deixada por Stephanie.
"A Fazenda 18" é exibida diariamente pela Record, com os principais acontecimentos da sede e as provas. O PlayPlus, plataforma de streaming da Record, oferece conteúdos adicionais e, conforme o plano, transmissão ao vivo.