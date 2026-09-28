Quem está na Baia de 'A Fazenda 18'? Veja os quatro peões

RESUMO ＋ Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca e Ariela Carasso foram para a Baia do reality rural da Record A Fazenda 18 no domingo, 27, após os piores resultados na segunda Prova de Fogo. As três escolheram Renê Thristan para completar o grupo. Rikardo Negro venceu a disputa e conquistou o Lampião dos Poderes antes da formação da Roça de terça-feira, 29.

Uma nova Baia foi formada em "A Fazenda 18". Após a segunda Prova de Fogo da temporada, realizada no último domingo, 27, Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca e Ariela Carasso tiveram os piores resultados na disputa e foram encaminhadas para o "exílio" do reality show.

Para completar o grupo, as três peoas entraram em consenso e escolheram Renê Thristan. Com a decisão, os quatro participantes passam a dividir a Baia durante a semana, com risco de ir para a próxima roça.

Como foi a segunda Prova de Fogo?

A apresentadora Adriane Galisteu abriu o programa com um sorteio que definiu os 12 participantes da segunda Prova de Fogo. Foram selecionados Ariela Carasso, Jottapê, Rikardo Negro, Mônica Fonseca, Alfredo Amaral, Gabriel Torres, Renata Del Bianco, Lucas Bissoli, Murilo Dias, Renê Thristan, Catherine Bascoy e Adryana Ribeiro.

A disputa exigiu agilidade e atenção dos peões, que precisaram vestir fantasias de ovo e correr para ocupar as caixas disponíveis a cada sinal. A cada rodada, um dos espaços vazios era bloqueado, reduzindo as opções e aumentando a dificuldade para continuar na competição.

Ao final da dinâmica, Rikardo Negro levou a melhor e conquistou o Lampião dos Poderes. Já Adryana Ribeiro, Mônica Fonseca e Ariela Carasso foram desclassificadas e tiveram de seguir diretamente para a Baia.

Em consenso, as três escolheram Renê Thristan para acompanhá-las no espaço.

Quando será a formação da Roça em 'A Fazenda 18'?

A formação da próxima Roça de "A Fazenda 18" será na próxima terça-feira, 29. A dinâmica definirá os participantes que enfrentarão a berlinda e disputarão a permanência no reality rural da Record.

A fazendeira da semana, Darlin Ferrattry, ficará responsável por indicar um participante diretamente para a Roça. Giovanna Gold está imune nesta formação, graças à herança deixada por Stephanie, eliminada do reality.

Rikardo Negro também terá um papel importante na formação da Roça por ter conquistado o Lampião dos Poderes na segunda Prova de Fogo. A chama vermelha permite que o dono do poder imunize um dos roceiros contra o veto na Prova do Fazendeiro, podendo utilizar o benefício para se proteger. Já a chama amarela terá seu conteúdo revelado durante a votação, podendo trazer novas consequências para os participantes.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.