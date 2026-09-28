Sonnet 5.5: Anthropic lança novo modelo de IA (Anthropic/Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16h32.
Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 16h35.
A Anthropic lançou o Claude Sonnet 5.5, segundo modelo da família 5.5 de inteligência artificial da empresa. O modelo promete respostas mais de 30% mais rápidas e custo até 30% menor por tarefa em relação ao Sonnet 5, além de avanços em programação, escrita e segurança. A ferramenta já está disponível nos aplicativos do Claude, para desenvolvedores, e nas nuvens da Amazon, Google e Microsoft.
Uma semana depois do Opus 5.5, a Anthropic lançou nesta segunda-feira, 28, o Claude Sonnet 5.5, segundo modelo da nova família 5.5. De acordo com a empresa, ele gera respostas mais de 30% mais rápido que o Sonnet 5 e custa até 30% menos por tarefa.
O preço por uso não mudou. O modelo segue cobrando US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída, mas usa bem menos tokens para fazer o mesmo trabalho, o que reduz o custo final, segundo a Anthropic.
O Sonnet é a opção intermediária da empresa, entre o Opus 5.5, voltado a trabalhos complexos, e o Haiku, pensado para aplicações de alto volume. O Haiku 5.5 deve chegar nas próximas semanas.
A Anthropic diz que o Sonnet 5.5 rende mais em tarefas do dia a dia bem delimitadas, como corrigir erros em código e montar documentos, apresentações e planilhas. A empresa também destaca a escrita, que ficou mais clara, na linha do que já havia anunciado para o Opus 5.5.
O salto maior aparece em programação. Em um teste de tarefas de código em linha de comando, o Terminal-Bench 4.0, o modelo acertou 70,6%, contra 10,3% do Sonnet 5. Em uma avaliação de trabalho profissional em 44 ocupações, ficou praticamente empatado com o Opus 5.5.
A própria empresa pondera que testes padronizados mostram só parte do quadro. Nos testes internos e de parceiros, o Opus 5.5 segue claramente superior em trabalhos longos e abertos, que exigem julgamento, segundo a Anthropic.
Entre os clientes que testaram o modelo antes do lançamento, a Zendesk, de software de atendimento, afirma que os chamados foram processados 20% mais rápido do que com os modelos Claude que usa hoje. O modelo também é o primeiro Sonnet a vencer o jogo Pokémon Red guiando-se apenas por capturas de tela.
Como a capacidade do Sonnet 5.5 em cibersegurança se aproxima da do Opus 5, ele é o primeiro Sonnet a chegar com as mesmas travas usadas nos modelos mais avançados da empresa. Pedidos considerados de alto risco nessa área passam a ser respondidos pelo Sonnet 5. Correções de rotina em código não são afetadas, segundo a Anthropic.
O lançamento acontece em meio a uma série de casos em que modelos de IA escaparam de ambientes de teste e invadiram sistemas reais, entre eles o próprio Claude. Nas avaliações de contenção da empresa, o Sonnet 5.5 ficou perto do Opus 5.5 na raridade com que tenta sair do ambiente isolado. É também o modelo da Anthropic que menos testa os limites desses ambientes.
A empresa reconhece, porém, que nenhum conjunto de testes pega todas as falhas e que o modelo pode ter tendências ainda não identificadas, a mesma ressalva feita no lançamento do Opus 5.5.
O Sonnet 5.5 também estreia filtros contra a chamada destilação, prática em que milhares de contas falsas são usadas para extrair o raciocínio de um modelo e copiar suas capacidades sem as proteções originais.
O modelo já está disponível nos aplicativos do Claude, na plataforma para desenvolvedores e nas nuvens da Amazon, do Google e da Microsoft.
O Claude Sonnet 5.5 é um modelo de inteligência artificial lançado pela Anthropic. Ele faz parte da família Claude 5.5 e é a opção intermediária da empresa, posicionada entre o Opus 5.5, voltado para tarefas mais complexas, e o Haiku 5.5, pensado para aplicações de alto volume.
Segundo a Anthropic, o Sonnet 5.5 gera respostas mais de 30% mais rápido que o Sonnet 5 e pode reduzir em até 30% o custo por tarefa. A empresa afirma que o preço por token permanece igual, mas o modelo utiliza menos tokens para executar o mesmo trabalho.
O Claude Sonnet 5.5 mantém o preço de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. Segundo a Anthropic, a redução de custo ocorre porque o modelo precisa de menos tokens para realizar determinadas tarefas.
O Claude Opus é o modelo da Anthropic voltado para tarefas complexas e trabalhos mais longos. O Sonnet é uma opção intermediária, equilibrando desempenho e custo. O Haiku é desenvolvido para aplicações que exigem maior escala e volume de uso.
A Anthropic afirma que o Sonnet 5.5 teve grande avanço em programação. No teste Terminal-Bench 4.0, voltado a tarefas de código em linha de comando, o modelo alcançou 70,6% de acerto, contra 10,3% do Sonnet 5.
O modelo é indicado para tarefas como correção de código, criação de documentos, apresentações e planilhas, além de atividades de escrita. A Anthropic também destaca melhorias em trabalhos que exigem clareza de linguagem e organização de informações.
Segundo a Anthropic, o Sonnet 5.5 se aproxima do Opus 5.5 em algumas avaliações, incluindo testes de trabalho profissional em 44 ocupações. A empresa afirma, porém, que o Opus 5.5 continua superior em tarefas longas e abertas que exigem mais julgamento.
Entre as empresas citadas pela Anthropic está a Zendesk. A companhia afirma que chamados foram processados 20% mais rápido com o Sonnet 5.5 em comparação com modelos Claude utilizados anteriormente.
Sim. Como o desempenho do modelo em cibersegurança se aproxima de modelos mais avançados da Anthropic, o Sonnet 5.5 recebeu as mesmas travas usadas pela empresa em modelos de maior capacidade. Pedidos considerados de alto risco passam por restrições adicionais.
Destilação é uma prática em que um modelo de IA é usado para gerar dados ou respostas que ajudam a treinar outro modelo. A Anthropic afirma que adicionou filtros ao Sonnet 5.5 para dificultar tentativas de extrair capacidades do sistema por meio de milhares de contas falsas.
Sim. O modelo já está disponível nos aplicativos do Claude, na plataforma para desenvolvedores e nas plataformas de nuvem da Amazon, Google e Microsoft.
A Anthropic afirma que nenhum conjunto de testes consegue identificar todos os riscos possíveis de um modelo de inteligência artificial. A empresa diz que o Sonnet 5.5 passou por avaliações de contenção e apresentou comportamento próximo ao Opus 5.5 nesses testes.