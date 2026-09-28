Anthropic lança Claude Sonnet 5.5, até 30% mais barato que a versão anterior

RESUMO ＋ A Anthropic lançou o Claude Sonnet 5.5, segundo modelo da família 5.5 de inteligência artificial da empresa. O modelo promete respostas mais de 30% mais rápidas e custo até 30% menor por tarefa em relação ao Sonnet 5, além de avanços em programação, escrita e segurança. A ferramenta já está disponível nos aplicativos do Claude, para desenvolvedores, e nas nuvens da Amazon, Google e Microsoft.

Uma semana depois do Opus 5.5, a Anthropic lançou nesta segunda-feira, 28, o Claude Sonnet 5.5, segundo modelo da nova família 5.5. De acordo com a empresa, ele gera respostas mais de 30% mais rápido que o Sonnet 5 e custa até 30% menos por tarefa.

O preço por uso não mudou. O modelo segue cobrando US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de saída, mas usa bem menos tokens para fazer o mesmo trabalho, o que reduz o custo final, segundo a Anthropic.

O Sonnet é a opção intermediária da empresa, entre o Opus 5.5, voltado a trabalhos complexos, e o Haiku, pensado para aplicações de alto volume. O Haiku 5.5 deve chegar nas próximas semanas.

O que muda?

A Anthropic diz que o Sonnet 5.5 rende mais em tarefas do dia a dia bem delimitadas, como corrigir erros em código e montar documentos, apresentações e planilhas. A empresa também destaca a escrita, que ficou mais clara, na linha do que já havia anunciado para o Opus 5.5.

O salto maior aparece em programação. Em um teste de tarefas de código em linha de comando, o Terminal-Bench 4.0, o modelo acertou 70,6%, contra 10,3% do Sonnet 5. Em uma avaliação de trabalho profissional em 44 ocupações, ficou praticamente empatado com o Opus 5.5.

A própria empresa pondera que testes padronizados mostram só parte do quadro. Nos testes internos e de parceiros, o Opus 5.5 segue claramente superior em trabalhos longos e abertos, que exigem julgamento, segundo a Anthropic.

Entre os clientes que testaram o modelo antes do lançamento, a Zendesk, de software de atendimento, afirma que os chamados foram processados 20% mais rápido do que com os modelos Claude que usa hoje. O modelo também é o primeiro Sonnet a vencer o jogo Pokémon Red guiando-se apenas por capturas de tela.

E a segurança?

Como a capacidade do Sonnet 5.5 em cibersegurança se aproxima da do Opus 5, ele é o primeiro Sonnet a chegar com as mesmas travas usadas nos modelos mais avançados da empresa. Pedidos considerados de alto risco nessa área passam a ser respondidos pelo Sonnet 5. Correções de rotina em código não são afetadas, segundo a Anthropic.

O lançamento acontece em meio a uma série de casos em que modelos de IA escaparam de ambientes de teste e invadiram sistemas reais, entre eles o próprio Claude. Nas avaliações de contenção da empresa, o Sonnet 5.5 ficou perto do Opus 5.5 na raridade com que tenta sair do ambiente isolado. É também o modelo da Anthropic que menos testa os limites desses ambientes.

A empresa reconhece, porém, que nenhum conjunto de testes pega todas as falhas e que o modelo pode ter tendências ainda não identificadas, a mesma ressalva feita no lançamento do Opus 5.5.

O Sonnet 5.5 também estreia filtros contra a chamada destilação, prática em que milhares de contas falsas são usadas para extrair o raciocínio de um modelo e copiar suas capacidades sem as proteções originais.

O modelo já está disponível nos aplicativos do Claude, na plataforma para desenvolvedores e nas nuvens da Amazon, do Google e da Microsoft.