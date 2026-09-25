'A Fazenda 18': Stephanie é eliminada e deixa Giovanna imune à próxima Roça

A saída de Stephanie Gomes de "A Fazenda 18" movimentou o jogo mesmo depois da eliminação. A peoa deixou uma herança para Giovanna Gold e Serginho Hondjakoff, que retornaram da primeira Roça da temporada com poderes capazes de afetar os próximos dias de confinamento.

Como foi a primeira Roça?

A primeira Roça de "A Fazenda 18" foi disputada por Giovanna Gold, Serginho Hondjakoff e Stephanie Gomes. Darlin também estava na disputa, mas se salvou após vencer a Prova do Fazendeiro.

Durante o programa ao vivo da última quinta-feira, 24, Stephanie foi eliminada com 19,71% dos votos para permanecer. Serginho foi o primeiro salvo, seguido por Giovanna. As porcentagens dos dois participantes não foram divulgadas pela produção.

Giovanna ganha imunidade na próxima Roça

Após o anúncio da eliminação de Stephanie, a ex-peoa ainda tinha uma última missão: deixar uma herança para os dois sobreviventes da berlinda.

Giovanna Gold foi a primeira a abrir o baú da herança deixada por Stephanie. A atriz encontrou a garantia de que estará imune na próxima Roça e comemorou a vantagem conquistada após escapar da primeira berlinda da edição.

Ao descobrir o benefício, Giovanna aproveitou para provocar os adversários. "Vai ter que me engolir. Só mais uma semaninha, fica tranquila", declarou.

Com a imunidade, a peoa fica livre do risco de eliminação na próxima formação da Roça, independentemente das movimentações dos colegas de confinamento.

Serginho veta Ana e Renê da festa

A herança de Serginho Hondjakoff trouxe uma missão diferente. O ator recebeu o poder de vetar dois participantes da festa desta sexta-feira e precisou tomar a decisão logo após descobrir a vantagem.

Os escolhidos foram Ana Bruna e Renê, que ficaram de fora da comemoração.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.