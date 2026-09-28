Roberto Carlos revela que perdeu 99% do dinheiro após golpes de empresários e problemas familiares

RESUMO | O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos revelou durante o Portugal Football Summit que perdeu 99% do patrimônio acumulado ao longo de sua carreira nos gramados devido a problemas com empresários e questões familiares.

O ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e ídolo do Real Madrid, surpreendeu o público ao revelar publicamente que perdeu 99% de todo o dinheiro que acumulou durante sua carreira no futebol profissional.

A declaração foi feita durante sua participação no Portugal Football Summit, evento realizado no país europeu que debateu a construção de marcas pessoais e o legado de atletas, onde o ex-jogador compartilhou os bastidores de sua drástica reviravolta financeira.

Segundo o ex-atleta, a derrocada ocorreu de maneira abrupta e inesperada, fruto de falhas na gestão de pessoas e de conflitos em sua esfera familiar e profissional. Apesar de ter se preparado para a aposentadoria planejando a transição de carreira, o controle sobre seus ativos desmoronou da noite para o dia após a assinatura de documentos geridos por terceiros.

O golpe financeiro e a reviravolta repentina

Durante o painel, Roberto Carlos detalhou a rapidez com que a situação saiu do seu controle, relatando o impacto emocional de descobrir dívidas e compromissos legais dos quais não tinha ciência prévia.

"Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta a zero. Por causa de empresários e de questões familiares, perdi 99 por cento de tudo o que tinha ganho no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo", declarou o ex-jogador.

"Numa quinta-feira fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história", relembrou, destacando a traição de confiança por parte de seu ex-empresário.

A reestruturação financeira e familiar só foi possível anos depois, graças à intervenção de parceiros de negócios como Paul Brighten e a agência Entourage Sport & Entertainment, que auxiliaram na recuperação de sua estabilidade. Hoje, atuando como embaixador oficial do Real Madrid, o ex-lateral utiliza sua própria trajetória amarga como ferramenta pedagógica para orientar jovens talentos a protegerem seus patrimônios contra fraudes e má gestão.

A trajetória lendária de Roberto Carlos nos gramados

Nascido em Garça, no interior paulista, o ex-jogador iniciou sua trajetória profissional no União São João antes de despontar nacionalmente com a camisa do Palmeiras, onde conquistou o bicampeonato paulista e o Campeonato Brasileiro em 1993 e 1994, estabelecendo-se como uma das grandes promessas do esporte.

A consagração internacional veio durante sua longínqua e vitoriosa passagem pelo Real Madrid, clube onde atuou por onze temporadas, acumulando mais de 500 partidas e gols icônicos — como o famoso "gol impossível" contra o Tenerife. Vestindo a camisa merengue, o lateral faturou três edições da Liga dos Campeões e quatro títulos da La Liga, além de integrar a histórica era dos "Galácticos". Pela Seleção Brasileira, foi protagonista absoluto em uma das eras mais gloriosas da Amarelinha, somando 125 jogos oficiais e sendo peça fundamental na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, além de eternizar na memória dos fãs o histórico gol de falta marcado contra a França em 1997.

Quanto dinheiro Roberto Carlos perdeu?

O ex-jogador afirmou ter perdido 99% de todo o patrimônio financeiro acumulado durante sua carreira nos gramados.

Qual foi o motivo da perda financeira?

O colapso foi causado por problemas graves com ex-empresários, questões familiares complexas e documentos assinados sem o devido acompanhamento.

Onde e quando a declaração foi feita?

A revelação ocorreu durante um painel no evento Portugal Football Summit, focado em legado e marca pessoal no esporte.

Como ele conseguiu se reestruturar?

A recuperação financeira e familiar foi conduzida com o apoio de parceiros comerciais, incluindo o empresário Paul Brighten e a empresa Entourage.

Qual é a postura atual do ex-jogador sobre o caso?

Roberto Carlos utiliza sua história publicamente para alertar atletas mais jovens sobre os riscos da falta de controle financeiro e gestão de carreira.