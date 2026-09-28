Mercado Imobiliário

Santander coloca mais de 200 imóveis em leilão com descontos de até 90%

Leilão reúne casas, apartamentos e terrenos em 20 estados, com opções de financiamento em até 420 parcelas, conforme as condições de cada lote

Leilão de imóveis: a maior concentração de ofertas está em São Paulo, que reúne 35 imóveis (Leandro Fonseca/Exame)

Leilão de imóveis: a maior concentração de ofertas está em São Paulo, que reúne 35 imóveis (Leandro Fonseca/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16h26.

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O Santander colocou 202 imóveis em leilão, com lances iniciais que chegam a ter desconto de até 90% sobre o valor de avaliação. O catálogo reúne casas, apartamentos e terrenos em diferentes estados, com ofertas a partir de R$ 15 mil, de acordo com a organização. Os lances são feitos exclusivamente pela internet e se encerram no próximo dia 6 de outubro.

Organizado pela SOLD Leilões, empresa do Grupo Superbid, o pregão oferece condições de pagamento que incluem, dependendo do imóvel, financiamento em até 420 parcelas e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores dos lances iniciais chegam a R$ 1,9 milhão.

Onde estão os imóveis

A maior concentração de ofertas está em São Paulo, que reúne 35 imóveis. O catálogo também inclui unidades no Rio Grande do Sul, com 20 imóveis; Goiás, com 16; Ceará e Minas Gerais, com nove cada; Rio de Janeiro, com nove; Bahia e Maranhão, com sete cada; e Mato Grosso, também com sete.

Há ainda imóveis no Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe.

No interior paulista, um apartamento de 45 metros quadrados em Araraquara tem lance inicial de R$ 90,9 mil, com 37% de deságio. Em Sorocaba, uma casa de 189 metros quadrados recebe ofertas a partir de R$ 355,3 mil, 40% abaixo do valor de avaliação.

Em Marília, uma casa de 343 metros quadrados tem lance mínimo de R$ 1,6 milhão, com 41% de deságio. Já em Peruíbe, na região metropolitana da Baixada Santista, uma casa de 148 metros quadrados está disponível a partir de R$ 423,3 mil, 40% abaixo do valor de avaliação.

Como participar do leilão do Santander

Para participar, os interessados devem criar uma conta na plataforma SBX e consultar previamente as informações completas de cada lote. Depois de habilitado, o usuário poderá escolher os imóveis de interesse e enviar os lances.

As condições de pagamento, financiamento e eventual utilização do FGTS dependem das regras estabelecidas para cada imóvel e devem ser conferidas no edital antes da participação. O catálogo completo dos imóveis está disponível na plataforma da SOLD Leilões.

Serviço

  • Data de encerramento: terça-feira, 6 de outubro
  • Formato: online
  • Quantidade: 202 imóveis
  • Lances iniciais: de R$ 15 mil a R$ 1,9 milhão
  • Descontos: de até 90%
  • Onde participar: plataforma SBX, por meio da SOLD Leilões
Acompanhe tudo sobre:SantanderImóveisLeilõesfinanciamento-de-imoveis

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