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Vantagem de Flávio Bolsonaro entre evangélicos cresce e chega a 30 pontos, mostra Quaest

Flávio também cresceu entre os eleitores de alta renda, enquanto Lula aumentou a vantagem no eleitorado feminino

Flávio Bolsonaro: entre os evangélicos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu de 51% para 58% (Vittor Sales/Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)

Flávio Bolsonaro: entre os evangélicos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu de 51% para 58% (Vittor Sales/Campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19h01.

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RESUMO | A vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula entre os eleitores evangélicos aumentou de 23 para 30 pontos percentuais, segundo a Quaest. Entre as mulheres, Lula ampliou a distância de 3 para 7 pontos, enquanto entre os eleitores de renda mais alta, Flávio passou de 13 para 20 pontos de vantagem.

A vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores evangélicos aumentou de 23 para 30 pontos percentuais, segundo nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21.

Entre os evangélicos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro cresceu de 51% para 58%, enquanto Lula permaneceu com os mesmos 28% registrados na pesquisa anterior.

Entre os católicos, por outro lado, a diferença entre os dois candidatos permaneceu praticamente estável, com Lula mantendo 46% das intenções de voto, e Flávio com 37% (antes eram 36%).

Outro movimento registrado pelo levantamento foi a intenção de voto entre as mulheres. A distância entre os dois, que era de 3 pontos percentuais na semana anterior, passou para 7 pontos. Entre os homens, o cenário permaneceu estável.

Segundo Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, o avanço de Lula entre as mulheres não se repetiu entre os beneficiários do Bolsa Família. “O anúncio do aumento do benefício pelo governo não funcionou, pelo menos por enquanto, para atrair mais intenção de voto nesse segmento”, disse.

Eleitores de alta renda

Flávio também ampliou sua vantagem entre os eleitores de renda mais alta. Segundo Nunes, a diferença, que era de 13 pontos percentuais, passou para 20 pontos.

“Flávio mantém sua vantagem numérica ampliando, nesta semana, intenção de voto entre eleitores de renda alta. Foi um dos maiores movimentos pró-Flávio nesta semana”, disse.

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra Flávio com 42% e Lula com 41% em um eventual segundo turno, cenário de empate técnico considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06004/2026.

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