'A Empregada 2': astro de 'Off Campus' entra para elenco do filme

O ator Stephen Kalyn, conhecido pelo papel de Dean Di Laurentis na série “Off Campus”, entrou para o elenco de “A Empregada 2”, sequência do suspense de 2025 estrelado por Sydney Sweeney.

Kalyn interpretará Brock, namorado de Millie, personagem de Sweeney. Na trama, ele é advogado e não conhece o passado criminoso da protagonista.

O novo filme também terá Kristen Dunst, Michele Morrone e Paul Anthony Kelly. Morrone retorna como Enzo, personagem que interpretou no primeiro longa.

O que esperar de 'A Empregada 2'

Baseado no livro “The Housemaid’s Secret”, de Freida McFadden, o filme acompanha Millie em um novo trabalho como empregada doméstica. Desta vez, ela é contratada para cuidar da casa de uma mulher que nunca pode ver.

A história começa a ganhar novos contornos quando Millie descobre o que existe por trás de uma porta trancada e se depara com segredos ainda mais obscuros.

Paul Feig retorna à direção, enquanto Rebecca Sonnenshine, responsável pela adaptação do primeiro livro, também assina o roteiro da sequência.

A produção está prevista para começar ainda em 2026. “A Empregada 2” tem estreia marcada nos cinemas para 17 de dezembro de 2027.