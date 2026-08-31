'A Empregada 2': astro de 'Off Campus' entra para elenco do filme

Stephen Kalyn: ator de "Off Campus" entra para o elenco de “A empregada 2”, sequência do suspense estrelado por Sydney Sweeney. (Reprodução/Instagram)
Repórter
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14h24.
O ator Stephen Kalyn, conhecido pelo papel de Dean Di Laurentis na série “Off Campus”, entrou para o elenco de “A Empregada 2”, sequência do suspense de 2025 estrelado por Sydney Sweeney.
Kalyn interpretará Brock, namorado de Millie, personagem de Sweeney. Na trama, ele é advogado e não conhece o passado criminoso da protagonista.
O novo filme também terá Kristen Dunst, Michele Morrone e Paul Anthony Kelly. Morrone retorna como Enzo, personagem que interpretou no primeiro longa.
Baseado no livro “The Housemaid’s Secret”, de Freida McFadden, o filme acompanha Millie em um novo trabalho como empregada doméstica. Desta vez, ela é contratada para cuidar da casa de uma mulher que nunca pode ver.
A história começa a ganhar novos contornos quando Millie descobre o que existe por trás de uma porta trancada e se depara com segredos ainda mais obscuros.
Paul Feig retorna à direção, enquanto Rebecca Sonnenshine, responsável pela adaptação do primeiro livro, também assina o roteiro da sequência.
A produção está prevista para começar ainda em 2026. “A Empregada 2” tem estreia marcada nos cinemas para 17 de dezembro de 2027.