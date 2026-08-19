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OpenAI, ElevenLabs e Cimed: quem mais estará na premiação NEEX promovida pela EXAME e BTG Pactual

Evento reúne lideranças de tecnologia, inovação e negócios em São Paulo para celebrar as empresas que mais crescem no Brasil, com ingressos disponíveis por tempo limitado

OpenAI, ElevenLabs e Cimed: quem mais estará na premiação NEEX promovida pela EXAME e BTG Pactual (Publicidade/Exame)

OpenAI, ElevenLabs e Cimed: quem mais estará na premiação NEEX promovida pela EXAME e BTG Pactual (Publicidade/Exame)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16h12.

Última atualização em 19 de agosto de 2026 às 16h14.

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O Brasil tem um novo palco para celebrar a inovação e o crescimento de empresas que transformam o país. No dia 26 de agosto, a partir das 15h, o BTG Pactual Hall, em São Paulo, recebe o NEEX 2026, Ranking EXAME Negócios em Expansão, uma realização conjunta da EXAME e do BTG Pactual Empresas. 

Mais do que uma premiação, o evento se consolida como o maior encontro do país dedicado a reconhecer empresas e empreendedores que romperam barreiras de crescimento e impacto.

Uma vitrine para quem constrói o futuro dos negócios

O NEEX nasceu para dar visibilidade a quem normalmente fica fora dos holofotes: empresas privadas brasileiras que, na prática, sustentam a economia real. Ao combinar avaliação técnica rigorosa, premiação de peso e uma comunidade qualificada de líderes, o ranking se tornou referência de reconhecimento empresarial no país.

Participar do evento significa estar diante de cases reais de estratégia, contadas por quem viveu o processo de expansão na prática. É essa combinação entre inspiração e conteúdo aplicável que faz do NEEX um marco no calendário de negócios brasileiro.

Nomes que movem o mercado global e nacional

A programação confirma o peso do evento. Entre os palestrantes já anunciados estão João Adibe, presidente da Cimed, e Karla Marques Felmanas, vice-presidente da companhia, além de Christian Rôças, head de Comunidades, Influencers e Talento Latam da OpenAI, e Eduardo Villalba, head de Enterprise Marketing da ElevenLabs no Brasil.

Completam o time Leonardo Cirino, CMO da EXAME, Gabriel Motomura, do BTG Pactual Empresas, e Luiz Calainho, Co-CEO da Aventura e CEO da L21 Corp. 

Reunir em um único palco executivos e lideranças de empresas relevantes no Brasil é exatamente o cruzamento que torna o NEEX imperdível para quem pensa grande.

O verdadeiro valor está nas conexões

Para além dos painéis, o NEEX foi desenhado como uma experiência de networking de alto nível. O coquetel de encerramento não é apenas um momento de confraternização, mas uma oportunidade estratégica de aproximação com investidores, potenciais clientes e parceiros de negócio que dificilmente estariam ao alcance em outro contexto.

Estar no NEEX é estar no ambiente certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas. Cada conversa no evento pode se transformar em uma nova parceria, um investimento ou uma oportunidade de expansão que muda o rumo de um negócio.

Garanta sua presença

O evento é presencial, mediante ingresso, e a procura já está alta. Quem confirmar presença garante acesso a conteúdos estratégicos, exposição de marca e, principalmente, à chance de estar no centro do ecossistema de negócios que mais cresce no país.

Os ingressos podem ser garantidos diretamente pela página oficial do evento. Não deixe para a última hora: as vagas para o NEEX 2026 são limitadas.

Garanta seu ingresso aqui! 

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