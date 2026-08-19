Bienal do Livro: como conseguir senhas para as sessões de autógrafos?

Os leitores brasileiros seguem na contagem regressiva para a Bienal Internacional do Livro de 2026, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, em São Paulo.
Os fãs que estão em busca de um autógrafo de seus autores favoritos agora podem ficar ainda mais entusiasmados. A partir do dia 24, será possível resgatar uma senha para garantir o lugar para esses encontros literários.
Considerada o maior evento cultural da América Latina, a Bienal do Livro atrai pessoas de todos os lugares do país para estandes, palestras e debates com escritores, quadrinistas e editores. Na edição de 2024, foram mais de 720 mil visitantes nos 9 dias de evento.
Pensando na experiência do fã, o evento distribui senhas entre os leitores para organizar sessões de autógrafos com alguns dos autores mais populares presentes.
Como conseguir um autógrafo na Bienal do Livro?
Os fãs que desejarem um momento com seus autores favoritos e quiserem garantir um autógrafo precisarão resgatar uma senha gratuita, que será disponibilizada por meio do site da Bienal do Livro de São Paulo.
A Bienal alerta que os ingressos são extremamente disputados e serão limitados à disponibilidade.
Quando as senhas serão disponibilizadas?
As senhas para autógrafos serão disponibilizadas ao longo de três dias, a depender do dia em que o autor de interesse estará no evento.
No dia 24 de agosto, próxima segunda-feira, a partir das 11 horas, serão disponibilizadas senhas para os dias 4, 5, 6 e 7 de setembro.
No dia 25 de agosto, terça-feira, a partir das 11 horas, as senhas serão para sessões de autógrafo dos dias 8, 9 e 10 de setembro.
Já no dia 26 de agosto, quarta-feira, às 11 horas, as últimas senhas serão disponibilizadas para os dias 11, 12 e 13 de setembro.
Confira a programação completa para as sessões de autógrafos:
4 de setembro, sexta-feira
- 16h30 - Conceição Evaristo
- 18h30 - Eliana Alves Cruz & Estevão Ribeiro & Marcelino Freire
- 20h30 - Raphael Montes
5 de setembro, sábado
- 11h30 - Mih Tanino & Paula Pimenta
- 13h - Leia Stone
- 15h - Ana Huang
- 17h30 - Lynn Painter
- 20h - Alice Oseman
6 de setembro, domingo
- 11h30 - Kiusam de Oliveira & Bárbara Carine & Maíra Azevedo
- 12h45 - Gabriel Dearo & Manu Digilio
- 15h - Iberê Thenório
- 17h - Jay Kristoff
- 18h30 - Alana S. Portero & Amara Moira & Vércio Gonçalves Conceição
- 20h30 - Kelly M & Ellie Morgan & Leonor Carvalho & Tatiane Biasi
7 de setembro, segunda-feira
- 13h30 - Alice Oseman & Daniel Ribeiro & Bruno Freire
- 15h30 - Maidy Lacerda
- 17h30 - Pedro Bandeira
- 17h30 - Thalita Rebouças & Maria Mariana & Nelson Luiz de Carvalho
- 19h - Zeo X & Lola Belluci & Nâna Paúvoli
- 20h - Marcela Ceribelli & Cíntia Chagas & Ryane Leão
8 de setembro, terça-feira
- 11h30 - Márcia Peltier & Yasmin Castilho
- 13h - Flávia Lins e Silva & Cristino Wapichana & Otávio Jr
- 15h - Héfera
- 17h - Ana Laura Lopes & Mika Serur
- 18h15 - Felipe Castilho & Jana Bianchi & Ale Santos
- 19h30 - Babi A. Sette & Paola Aleksandra & Carina Rissi
- 21h - Elena Armas
9 de setembro, quarta-feira
- 11h30 - Blandina Franco & José Carlos Lollo & Daniel Munduruku
- 13h - Nath Finanças
- 15h45 - Zeca Baleiro & Tino Freitas
- 18h45 - José Falero & Courtney Henning Novak
- 20h - Luiza Helena Trajano & Pedro Bial
10 de setembro, quinta-feira
- 11h30 - Ernesto Xavier
- 13h30 - GaShi
- 15h30 - Queren Ane & Cris Bomfim
- 17h - Elisandra Souza & Jairo Pereira & Cleyton Mendes & Lu Souza & Dinha & Raquel Almeida & Sérgio Vaz
- 18h30 - Isabela Freitas
- 20h30 - Lesley-Ann Jones
11 de setembro, sexta-feira
- 14h45 - Lee Hong & Érica Imenes
- 17h45 - Cármem Lúcia
- 18h30 - Danielle L. Jensen
- 19h45 - Bruna Martiolli & Simone Paulino
- 21h - Carla Madeira & Aline Bei & Giovana Madalosso
12 de setembro, sábado
- 11h30 - FunBABE & Natalia Grecco & Triz Parizzotto
- 13h30 - Raphael Montes & Ana Paula Maia
- 15h30 - Bal Khabra & Hannah Bonam-Young
- 17h - Adilson Moreira & Carla Akotirene & Djamila Ribeiro
- 18h30 - SenLinYu
- 20h30 - Ana Suy
13 de setembro, domingo
- 11h30 - Ray Tavares & Vitor Martins
- 13h30 - Kristy Boyce
- 15h45 - Itamar Vieira Jr. & Socorro Acioli
- 17h15 - Laluña Machado & Ivan Reis & Danilo Beyruth
A senha garante entrada na Bienal do Livro?
Não, a senha não garante entrada no evento da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Para entrar e poder participar da sessão de autógrafos, é necessário comprar um ingresso.