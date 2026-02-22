'O Cavaleiro dos Sete Reinos' pode durar 30 anos? Entenda o plano do criador

A série "O Cavaleiro dos Sete Reinos" lança neste domingo, 22, o sexto e último episódio da primeira temporada com bons números de audiência. Segundo a HBO, a produção soma cerca de 13 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos.

O desempenho coloca o spin-off de "Game of Thrones" no caminho para se tornar a terceira maior estreia da história da HBO Max.

Em meio ao sucesso, o criador da série revelou o plano ambicioso de estender a produção por até 30 anos. A proposta é dividir "O Cavaleiro dos Sete Reinos" em três grandes fases, com intervalos de dez anos entre cada bloco.

De 12 a 15 temporadas de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'

Em entrevista à revista Esquire, o showrunner Ira Parker afirmou que deseja ir além das três novelas publicadas sobre Dunk e Egg, interpretados por Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, respectivamente, na série.

“Espero que George continue escrevendo. A verdade é — e já apresentei isso à HBO, com alguns revirar de olhos bem educados — que quero fazer quatro ou cinco temporadas agora com Egg criança. Depois, voltar em dez anos e fazer mais quatro ou cinco temporadas com Egg como Príncipe. Com o Dexter e o Peter na idade que estiverem naquele momento. Depois, voltar dez anos depois disso e fazer Egg adulto. Seria ao longo da vida deles. E da minha também.”

Pelo plano, a série teria entre 12 e 15 temporadas, acompanhando toda a trajetória dos personagens.

O próprio Parker reconheceu a incerteza do projeto. “Não tenho certeza se alguém vai me deixar fazer isso”, afirmou.

A estratégia envolve riscos para a HBO. Pausas longas podem afetar o engajamento da audiência.

A franquia já registrou oscilações. A primeira temporada de "A Casa do Dragão" foi um fenômeno, mas o segundo ano teve queda no episódio final, de 9,3 milhões para 8,9 milhões de espectadores.

Quantas histórias existem de Dunk e Egg?

Atualmente, existem três novelas publicadas sobre Dunk e Egg. A primeira temporada adapta "The Hedge Knight" ("O Cavaleiro Andante"). A segunda, já confirmada, será baseada em "The Sworn Sword" ("A Espada Juramentada").

Parker afirmou que George R. R. Martin, autor das obras, compartilhou 12 histórias não publicadas sobre a dupla. "Essas histórias os levam por toda a vida. Algumas são apenas um parágrafo, mas dão uma noção de para onde vão e das pessoas que entram e saem da história", disse.

Martin também indicou que pretende continuar escrevendo sobre os personagens. "A grande questão é que escrevi apenas três novelas, e tenho muito mais histórias sobre Dunk e Egg na minha cabeça, preciso colocá-las no papel. Comecei a escrever duas em diferentes momentos no último ano. Uma se passa em Winterfell e outra nas Terras Fluviais", disse o autor em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Caso o plano avance, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" pode ultrapassar a duração de "Game of Thrones", que teve oito temporadas, e também de "A Casa do Dragão", que deve terminar na quarta.