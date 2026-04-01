1º de abril: por que a data virou o Dia da Mentira?

O 1º de abril é conhecido como Dia da Mentira em vários países, mas a data não surgiu como uma simples brincadeira. A origem está ligada a uma mudança histórica no calendário que acabou gerando confusão e dando início a uma tradição que permanece até hoje.

Origem do Dia da Mentira

No século XVI, na França, o início do ano era celebrado no fim de março, com festas que se estendiam até o dia 1º de abril. Esse costume seguia o calendário juliano, utilizado na época.

Em 1564, o rei Carlos IX determinou a adoção de um novo calendário, transferindo o início do ano para 1º de janeiro. Parte da população resistiu à mudança e continuou comemorando na data antiga.

Essas pessoas passaram a ser alvo de brincadeiras e receberam o apelido de “bobos de abril”. A partir daí, o dia 1º de abril passou a ser associado a trotes e informações falsas.

Tradição se espalhou pela Europa

Com o tempo, o costume se difundiu por outros países. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a data ficou conhecida como April Fool’s Day. Já na França e na Itália, surgiram tradições específicas, como colar figuras de papel nas costas de outras pessoas sem que elas percebam.

Além disso, a prática não ficou restrita às brincadeiras entre indivíduos. Veículos de comunicação e empresas também passaram a participar com a divulgação de informações falsas na data.

No Brasil, há registro da tradição desde 1828, quando um jornal mineiro publicou a falsa notícia da morte de Dom Pedro I em 1º de abril.

Ao longo dos anos, episódios semelhantes também ganharam repercussão em outros países. Em 1980, a BBC anunciou que o relógio Big Ben seria substituído por um modelo digital. Já em 1992, a National Public Radio transmitiu uma entrevista com um comediante que se passava pelo ex-presidente Richard Nixon, afirmando que voltaria a disputar eleições, o que levou à posterior revelação da brincadeira.

O Dia da Mentira é feriado?

O 1º de abril não é considerado feriado no Brasil e também na maioria dos países. A data é apenas simbólica e não altera o funcionamento de serviços públicos ou atividades comerciais. Apesar disso, o Dia da Mentira é amplamente lembrada por brincadeiras e pegadinhas.