Dia da Mentira: de novo Big Ben a morte de imperador; veja as notícias inventadas no 1º de abril

O mês de abril chegou e, com ele, chega também o famoso Dia da Mentira, data marcada por brincadeiras e pegadinhas. Boa parte delas engraçada, outras entram para propaganda de marketing e algumas... bem, algumas chegam até mesmo aos jornais.

São muitos os países que "comemoram" o Dia da Mentira, até mesmo com relatos de notícias inventadas em jornais e folhetins. No Brasil, o primeiro registro de uma mentira no dia 1º de abril apareceu em um jornal mineiro, em 1828, com a notícia de que o então rei Dom Pedro I havia morrido.

Big Ben digital

Em Londres, a BBC também já pregou algumas peças em seus leitores. Em 1980, o canal anunciou que o Big Ben, relógio famoso da capital da Inglaterra, seria substituído por um outro digital e chamado de "Digital Dave". A mentira, veiculada em 1980, ainda prometeu que a primeira pessoa a ligar para a rádio ganharia os antigos ponteiros do grande relógio como lembrança.

Claro, a notícia era falsa e fazia parte da brincadeira. Mas a ação gerou milhares de ligações e cartas e acabou causando problemas à emissora, que teve que explicar a manobra durante a programação nas semanas seguintes.

Richard Nixon ou Rich Little?

Nos Estados Unidos, em 1992, a National Public Radio (NPR), também uma emissora pública de comunicação, veiculou entrevista do comediante Rich Little em que ele se passava pelo ex-presidente Richard Nixon. No quadro, chamado “Conversa da Nação”, o personagem afirmava categoricamente que se candidataria novamente à Presidência naquele ano. O problema é que Nixon, figura política controversa, havia renunciado durante processo de impeachment em 1974 pelo envolvimento no escândalo de Watergate, o que gerou revolta nos ouvintes.

A emissora ficou com todas as linhas telefônicas congestionadas até que, em determinado momento, foi anunciada a pegadinha do Dia da Mentira.

Independência da Escócia

Em 2014, a imprensa britânica mirou na independência da Escócia para suas famosas brincadeiras no Dia da Mentira.

"A ONU prepara uma missão de manutenção da paz na fronteira da Escócia no caso de vitória do 'sim' no referendo de independência de 18 de setembro", afirma o jornal The Independent.

Para evitar confusões com a cor dos separatistas escoceses, os soldados da ONU usarão boinas de cor violeta, completa o jornal, antes de indicar que o organismo internacional teme confrontos parecidos com os do filme "Coração Valente". O Daily Telegraph afirma que a nova moeda escocesa terá a imagem do chefe de Governo regional escocês Alex Salmond e será chamada "esterlina Salmond", produzida em uma fábrica do ator Sean Connery.

O jornal The Guardian cita um projeto secreto de Edimburgo no caso de independência: dirigir pela faixa da direita ao invés da esquerda, como fazem os ingleses e os escoceses.

Claro, tudo não passava de uma piada.

Segunda Torre Eiffel?

Em 2016, a imprensa francesa também se empenhou nas notícias inventadas para o 1º de abril. Manchetes que diziam que a polícia havia apresentado seu primeiro agente-gato, Marselha construiria sua própria Torre Eiffel, as estações de metrô de Paris mudariam de nome e um hacker havia revelado que o então primeiro-ministro da França, Manuel Valls, mantinha relações sexuais antes de cada Conselho de Ministros, foram algumas das mais polêmicas.

A notícia da Torre Eiffel, no entanto, foi a que teve maior aderência. Os franceses realmente se perguntaram se a notícia era real, o que causou confusão no país.

Qual é a origem do Dia da Mentira?

Na idade média, o calendário era um pouco diferente do que estamos habituados hoje, chamado de calendário gregoriano. Naquela época, na França, o ano "virava" no dia 1º de abril — ou seja, a semana que antecedia a data era a de comemoração do Ano Novo —, seguindo o calendário juliano. Quando o então rei Carlos 9º decidiu adotar o formato moderno, em 1564, demorou para que a população de fato acreditasse nele.

No entanto, como o novo calendário já estava decretado, quem foi resistente à troca da data recebeu o apelido de "bobo de abril". Essas pessoas eram alvo de diversas piadas e brincadeiras, desde convites para festas de ano novo imaginárias até presentes e cartões de comemoração. Dali para frente o 1º de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira e se espalhou por todo o mundo.