Quais são as fantasias que dominarão o Halloween de 2024? Veja a lista de tendências do Pinterest

Outubro é o mês do Halloween e nessa ocasião, e assim como no ano passado, as fantasias inspiradas na cultura pop continuam a dominar as celebrações. Por outro lado, muitas pessoas encaram dúvidas sobre qual traje escolher, especialmente um que esteja de acordo com as tendências. Mas, talvez, o Pinterest pode ajudar os festeiros a resolver esse problema.

Nesta quinta-feira, 3, a plataforma revelou os principais estilos de fantasia que estão em alta entre a geração Z. Celebridades e personagens de séries icônicas estão entre as escolhas mais populares.

Figuras do entretenimento, como Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo, estão em alta, com as buscas por "fantasia de Halloween de Sabrina Carpenter" subindo 215% e "fantasia de Olivia Rodrigo" crescendo 170%, destacando-se no topo das pesquisas.

Veja a seguir as fantasia que vão impactar este Halloween, segundo o Pinterest

Glamour gótico

Ao longo da história, em momentos alegres ou tristes, o Halloween sempre manteve sua essência sombria. Este ano não é diferente, com o Glamour gótico ganhando ainda mais destaque, refletido em um aumento de 60% nas buscas por "maquiagens assustadoras".

A estética gótica, com seu estilo dramático e sombrio, oferece uma vasta gama de possibilidades, desde looks mais discretos até os mais ousados. Homens também estão aderindo a essa tendência, com as pesquisas por "maquiagem gótica masculina" crescendo 290%. Influências do anime trazem uma mistura criativa e imaginativa ao visual, combinando perfeitamente com a paleta gótica.

• "Maquiagens assustadoras" +60%

• "Maquiagem suave de vampiro" +475%

• "Maquiagem gótica romântica" +710%

• "Maquiagem gótica masculina" +290%

• "Ideias de maquiagem de zumbi" +230%

• "Maquiagem do filme O Corvo") +275%

• "Maquiagens de palhaço" +1.870%

• "Maquiagem do personagem Sukuna" +1.655%

Principais fantasias de Halloween de it girl

As celebridades estão redefinindo suas estéticas de forma ainda mais criativa, e os fãs não ficaram de fora dessa tendência. Este ano, as fantasias de it girl estão em alta, com um aumento de 170% nas pesquisas para o Halloween, impulsionadas por maquiagens inspiradas nessas influenciadoras de estilo.

A busca por "maquiagem de Charli XCX" disparou 2.345%, refletindo a estética arrojada da cantora. Ícones pop da geração Z também estão em destaque, com as pesquisas por "Sabrina Carpenter Halloween" e "fantasia de Halloween de Olivia Rodrigo" subindo 215% e 170%, respectivamente. Essas it girls oferecem visuais icônicos, e os fãs têm a oportunidade de encarnar suas estrelas favoritas com muito estilo neste Halloween. Confira:

• "Maquiagem de Charli XCX" +2.345%

• "Fantasia de Halloween de Kesha" +510%

• "Fantasia de coelhinha de Ariana Grande" +460%

• "Maquiagem de Jhené Aiko" +360%

• "Sabrina Carpenter Halloween" +215%

• "Fantasia de Halloween de Olivia Rodrigo" +170%

• "Fantasia de Priscilla Presley" +140%

• "Fantasias de Halloween de Amy Winehouse" +130%

• "Fantasia de SZA" +110%

Belas feras

Este Halloween, a tendência "Belas feras" está dominando com maquiagens inspiradas em criaturas fantásticas. Looks com um toque selvagem e encantado vão reinar, destacando-se pelas estampas ousadas, cores vibrantes e um toque lúdico que transforma qualquer fantasia.

Os detalhes elaborados, como unhas 3D temáticas, também estão em alta, trazendo ainda mais sofisticação e criatividade aos visuais inspirados no reino animal. Com opções que variam da elegância discreta à ousadia extrema, essas tendências oferecem infinitas possibilidades para quem deseja liberar sua fera interior neste Dia das Bruxas.

• "Maquiagem de guepardo" +570%

• "Maquiagem de oncinha" +670%

• "Maquiagem de Gato de Cheshire" +55%

• "Maquiagem de raposa" +55%

• "Maquiagem de veado" +206%

• "maquiagem de coelhinha" +445%

• "Maquiagem de sereia" +120%

• "Fantasia de Halloween de zebra" +135%

• "Unhas 3D de Halloween" +150%

Fantasias com energia de personagem principal

Para quem deseja se transformar em seu personagem favorito por um dia, as fantasias de protagonistas estão ganhando destaque. Os clássicos mais adorados do cinema e da TV retornam com força, acompanhados por temas de reality shows, como o aumento de 440% nas buscas por "fantasia de Halloween de Love Island".

Essas tendências mostram o desejo de viver personagens icônicos e marcantes de filmes, séries e franquias queridas. É a oportunidade perfeita para qualquer fã brilhar ao encarnar sua estrela favorita neste Halloween. Veja:

• "Fantasia de Halloween de Wicked" +890%

• "Fantasia de coelhinha de Elle Woods" +110%

• "Fantasia de Carrie Bradshaw" +130%

• "Fantasia de A Casa do Dragão" +415%

• "Fantasia do filme Duna" +280%

• "Fantasia de Cleo de Nile" +450%

• "Fantasia de Clawdeen Wolf" +200%

• "Ideias para fantasias de Halloween de Bratz" +395%

• "Fantasia de Halloween de Love Island" 440%

• "Fantasia de Mamãe Noel de Meninas Malvadas" +450%

Esporte espantoso

A tendência Esporte espantoso está batendo um bolão neste Halloween, com um aumento de 265% nas pesquisas de "ideias de fantasias esportivas" no Pinterest. Liderando a tendência está a procura por "fantasias das líderes de torcida do Dallas Cowboys", com aumento de 550% graças ao sucesso da série lançada no início deste ano.

O automobilismo também está na pista, com "fantasias de piloto da Fórmula 1"subindo 85%. Essas tendências mostram o interesse contínuo em novos esportes e times icônicos, que abre uma oportunidade divertida e única de mostrar suas melhores inspirações atléticas neste Halloween.

• "Ideias de fantasias esportivas" +265%

• "Fantasias das líderes de torcida do Dallas Cowboys" +550%

• "Fantasia de piloto da Fórmula 1" +85%

• "Fantasias de ginástica rítmica" +130%

• "Fantasia de piloto de corrida" +410%

• "Fantasia de patinação artística" +50%

• "Fantasia de boxe" +55%

Unidos do Halloween: principais fantasias para casais e grupos

Das icônicas duplas do cinema aos inseparáveis amigos da TV, sem esquecer as lendárias bandas, as fantasias de casal e de grupo sempre fazem sucesso no Halloween. Neste ano, as tendências são inspiradas pelos grandes lançamentos de Hollywood, com destaque para o musical da Broadway que chegará ao cinema, impulsionando um aumento de 770% nas buscas por "fantasia de Glinda e Elphaba".

É uma maneira divertida de celebrar em conjunto, recriando memórias e trazendo à tona a irreverência de clássicas duplas animadas, parcerias icônicas do teatro e cinema, ou a nostalgia de personagens queridos. Confira:

• "Fantasias de Sharkboy e Lavagirl para casal"+4.245%

• "Fantasia de Coringa e Harley Quinn para casal"+100%

• "Fantasia de As Panteras" +460%

• "Fantasia de Spice Girls" +135%

• "Fantasia de Serena e Blair" +60%

• "Fantasia de Blink 182" +95%

• "Fantasia de Glinda e Elphaba" +770%

• "Fantasias de Rainha de Copas e Alice" +155%

• "Fantasia de Beetlejuice para família" +130%

• ("Fantasia de Cheetah Girls" +47%

Decoração de Halloween vintage

As gerações zoomer e millennial estão enfrentando a vida adulta com uma pitada de nostalgia, e isso se reflete nas decorações de Halloween inspiradas nas décadas de 70 e 90, que estão em alta em 2024. As buscas por "decorações de Halloween dos anos 90" subiram 140%, mas o estilo boho também conquistou seu espaço, sendo a escolha de muitos para criar uma atmosfera única e receber as bruxas com charme e estilo este ano.

• "Decoração de Halloween hippie" +190%

• "Decoração de Halloween estilo discoteca" +175%

• "Decorações de Halloween dos anos 90" +140%

• "Boho Halloween" +85%

• "Vintage halloween" +50%

• "Halloween anos 70" +50%

Gostosuras de Halloween

As versões criativas e temáticas de pratos clássicos estão conquistando o Halloween deste ano. As buscas por "pizza de fantasma" dispararam 850%, enquanto a nova tendência do café da manhã de Halloween já está ganhando adeptos. As inspirações para as mesas de Halloween em 2024 trazem um toque divertido e alegre aos encontros, oferecendo uma maneira original de saborear delícias assustadoramente deliciosas.

• "pizza de fantasma" +850%

• "Mesa de pipoca de Halloween" +110%

• "Cookies de abóbora com marshmallow e chocolate" +390%

• "Creme de abóbora com chantilly" +240%

• "Brownies de fantasma" +200%

• "Cookies em forma de olho" +100%

• "Dafé da manhã de Halloween" +80%

Metodologia: dados internos de pesquisa do Pinterest; globais; comparação entre agosto de 2023 e agosto de 2024.