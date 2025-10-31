Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Os últimos dias de outubro trazem consigo alguns dos melhores (e mais assustadores) filmes e séries de Halloween aos streamings. E entre terror e suspense, a programação para o fim de semana está repleta de novas estreias — em especial de produções brasileiras.

No Prime Video, estreia a série Tremembé com a realidade sobre o sistema carcerário brasileiro. A ficção foca na história de alguns dos criminosos mais famosos do Brasil detidos na Penitenciária II de Tremembé, como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi), Anna Jatobá (Bianca Comparato), entre outros.

Já na Netflix chega a aguardada Donos do Jogo, com Juliana Paes, Mel Maia, Xamã, Ruan Aguiar e grande elenco. Uma vaga se abre na cúpula do jogo carioca, e duas irmãs, herdeiras de uma lenda do bicho na cidade, desencadeiam uma guerra imprevisível na disputa por um assento entre os poderosos.

Confira os melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana:

Only Murders in the Building - Disney+

O último episódio da quinta temporada de Only Murders in the Building chegou ao Disney+ nesta semana — uma boa oportunidade de rever todos os episódios. O novo ano traz uma investigação sobre duas mortes no edifício que estavam interligadas, a do porteiro Lester e de Nick.

A série já foi renovada para uma sexta temporada, agora em Londres.

Mistério em Cemetery Road - Apple TV

Baseada no romance de Mick Herron, de 2003, a série conta a história de uma mulher que contrata um detetive para investigar o desaparecimento de uma menina na mesma noite, em um bairro residencial tranquilo. Estrelada por Emma Thompson e Ruth Wilson, traz oito episódios com o melhor do humor e suspense britânico.

Os Donos do Jogo - Netflix

De dentro dos trâmites do jogo do bicho, a Netflix traz à plataforma uma de suas produções brasileiras de maior investimento no ano. Estrelada por Juliana Paes, Mel Maia, Xamã, Ruan Aguiar e grande elenco, a série conta a história de duas irmãs, herdeiras de uma lenda do bicho na cidade, que quando veem uma vaga aberta no cúpula do jogo carioca, desencadeiam uma guerra imprevisível na disputa por um assento entre os poderosos.

Tremembé - Prime Video

Na onda da súplica pelas produções de true crime, Tremembé traz a história de detentos que cometeram crimes horríveis, com repercussão nacional, que são obrigados a conviver na famosa penitenciária. Lá, eles formam alianças, sabotam inimigos e tentam manipular uns aos outros para garantir sua sobrevivência.

A Maldição do Colar - HBO Max

O filme de terror sobrenatural ambientado nos anos 1960 acompanha os Davis, uma família aterrorizada por uma relíquia indestrutível que guarda a alma de um menino perverso, determinado a eliminar cada um de seus integrantes.

Para ver no cinema: A Própria Carne

Quem prefere trocar o sofá de casa pela poltrona do cinema, entrou em cartaz nesta semana o filme A Própria Carne, de Ian SBF, uma produção de terror feita de forma independente pelo site especializado em cultura pop Jovem Nerd. O longa-metragem explora a história de três soldados brasileiros desertores durante a Guerra do Paraguai, em 1870. Eles buscam asilo em uma fazenda isolada, mas o que parecia um refúgio ao início se torna, rápido, em um pesadelo.