Pânico 7 ganha trailer e data de estreia após polêmica nos bastidores

O sétimo filme da franquia Pânico ganhou, nesta quinta-feira, 30, seu primeiro trailer. A obra esta marcada para estrear em fevereiro de 2026. O lançamento do trailer acontece um dia antes do Halloween.

O trailer mostra o retorno de Neve Campbell, que interpreta a clássica Sidney Prescott, à franquia. Courtney Cox também está de volta como a jornalista Gale Weathers em uma das maiores franquias de terror de todos os tempos.

Pânico 7 acompanha Sidney Prescott (Neve Campbell) na pacata cidade onde reconstruiu sua vida, seus medos mais sombrios se tornam reais enquanto sua filha (Isabel May) se torna o próximo alvo de um novo Ghostface, o tradicional assassino da franquia.

Polêmicas atrás das câmeras

O filme ganha data de estreia após uma pausa na gravação e mudanças no elenco e na direção.

Melissa Barrera, que era a protagonista das últimas edições, foi desligada da franquia após fazer uma publicação sobre o conflito entre Israel e Palestina no final de 2023. A produtora do filme caracterizou a publicação como "antissemitismo" e afirmou "não tolerar" a prática.

Em seguida, a atriz Jenna Ortega, que estrelou Pânico 5 e 6, também deixou as gravações. Supostamente, houve um conflito de agenda com a produção da segunda temporada de Wandinha, série da Netflix protagonizada por Ortega.

Por fim, Christopher Landon, diretor original de Pânico, também deixou o projeto. Em uma publicação no X também no final de 2023, ele anunciou sua saída: “Foi um trabalho dos sonhos que se tornou um pesadelo. Meu coração está partido."