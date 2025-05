Ele transformou testes num negócio de US$ 1 bilhão — e já conquistou Notion, OpenAI e Microsoft

Há um novo unicórnio na área. Em menos de quatro anos, a startup Statsig alcançou a marca de unicórnio, com uma avaliação de US$ 1,1 bilhão, após uma rodada de Série C que arrecadou US$ 100 milhões.

Fundada em 2021 em Bellevue, no estado de Washington, a empresa americana oferece uma plataforma para equipes de produto realizarem experimentação rápida, gerenciamento de funcionalidades, análise de comportamento de usuários e até replays de sessões. As informações são da americana Fortune.

A ideia é que a Statsig sirva como uma plataforma de desenvolvimento de produtos. Esse tipo de ferramenta é crucial na era da inteligência artificial (IA), onde as mudanças nos produtos precisam ser monitoradas e avaliadas em tempo real para garantir que novas funcionalidades sejam realmente eficazes.

Empresas como Notion, OpenAI e Microsoft já utilizam a Statsig para melhorar o processo de desenvolvimento de seus produtos, garantindo que cada alteração seja validada com dados concretos, e não apenas pela opinião de líderes ou desenvolvedores.

Como tudo começou

Fundada por Vijaye Raji, ex-executivo de engenharia do Facebook, a Statsig nasceu visando democratizar o acesso às ferramentas de experimentação de produtos, experiência adquirida por Raji durante seus anos trabalhando na rede social de Mark Zuckerberg. Por lá, a experimentação em larga escala era uma prática cotidiana.

Raji logo percebeu uma lacuna no mercado: embora muitas grandes empresas tivessem acesso a plataformas poderosas para testar novos recursos, startups e empresas menores não tinham as mesmas ferramentas.

Em 2021, Raji decidiu seguir seu instinto empreendedor e fundar a Statsig, junto a outros engenheiros veteranos do Facebook. Desde então, a empresa tem crescido a passos largos, oferecendo uma plataforma que combina inteligência de dados com ferramentas de desenvolvimento ágil.

O caminho para o sucesso

Diferente de gigantes Google e Nvidia, por exemplo, a Statsig mantém uma política de trabalho presencial. Para o fundador, isso ajudou a empresa a criar uma cultura colaborativa e a acelerar o desenvolvimento de sua plataforma.

Agora, com cerca de 140 colaboradores, a Statsig planeja crescer para até 190 funcionários nos próximos dois anos, com foco na engenharia, gestão de produtos e ciência de dados.

Além disso, a empresa continua apostando em novas funcionalidades que prometem tornar a Statsig mais central no ecossistema de desenvolvimento de produtos digitais.