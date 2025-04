O que faz você parecer um colaborador fraco — e como evitar, segundo ex-VP de RH da Microsoft

Em um momento em que gigantes da tecnologia como Meta, Microsoft, Amazon e Intuit promovem cortes de pessoal justificados pela eliminação de “funcionários de baixo desempenho”, a preocupação com a estabilidade no trabalho ganha novos contornos.

A análise foi publicada pelo Business Insider e tem como base a experiência de Chris Williams, ex-vice-presidente de RH da Microsoft, com mais de quatro décadas de atuação em liderança e formação de equipes.

Este treinamento de 4 aulas virtuais ensina como ser um líder de alta performance (e dá certificado!). Clique aqui e garanta sua vaga por R$ 37.

De acordo com Williams, o simples fato de cumprir metas e apresentar um bom histórico não é mais suficiente para garantir a segurança profissional. Em tempos de ajuste de custos, até mesmo funcionários com desempenhos brilhantes e anos de avaliações positivas se veem inesperadamente na lista de cortes.

Falta de visibilidade pode custar o emprego

Williams alerta que, mesmo empresas com sistemas de avaliação estruturados, como metas obrigatórias de eliminação de um percentual de colaboradores com piores desempenhos, acabam recorrendo a processos improvisados em situações de corte.

Nesses momentos, a falta de visibilidade e de conexões internas pode custar o emprego até mesmo para profissionais competentes.

Aprimore-se em liderança e gestão com as duas maiores referências em negócios do Brasil: EXAME e Saint Paul

Para líderes e aspirantes a cargos de gestão, dominar a habilidade de construir redes de relacionamento dentro da organização e manter alta visibilidade é hoje um diferencial importante.

"“A pior coisa é quando, durante a discussão, os colegas perguntam: ‘Quem?’”, afirma Williams. Sem defensores ou reconhecimento entre os pares, o risco de demissão se multiplica."

Liderar a própria imagem é vital

Sob a ótica da liderança, essas atitudes vão além da mera sobrevivência. São estratégias de fortalecimento de reputação e de expansão de influência. Em tempos incertos, liderar a própria imagem e construir redes de apoio se mostram habilidades tão vitais quanto a entrega de resultados.

Por R$ 37, este treinamento te ensina como aprimorar suas habilidades de gestão para se tornar um líder de alta performance; garanta sua vaga aqui

A mensagem é clara: em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e imprevisível, é preciso investir em visibilidade e conexões. A liderança começa antes mesmo da promoção: começa na capacidade de ser lembrado, reconhecido e defendido pelas pessoas certas no momento certo.

Seja o líder de alta performance que o mercado busca

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Não perca esse treinamento e aprimore suas habilidades de gestão; clique aqui.