Nvidia dá primeiro aumento a Jensen Huang em 10 anos

Depois de uma década sem mudanças, Jensen Huang, CEO da Nvidia, finalmente recebeu um aumento salarial. O reajuste foi revelado em documento enviado à SEC na quinta-feira, 1º, e eleva a remuneração total de Huang para impressionantes US$ 49,9 milhões no ano fiscal de 2025.

A notícia foi publicada na CNBC americana.

A base salarial do executivo subiu 49%, passando para US$ 1,5 milhão. Já o bônus em dinheiro saltou para US$ 3 milhões, e os prêmios em ações atingiram US$ 38,8 milhões. Segundo o comitê de compensação da empresa, o aumento levou em conta a equidade interna com outros executivos da Nvidia.

Valorização bilionária

A decisão chega em um momento de crescimento explosivo para a companhia. Impulsionada pela demanda por unidades de processamento gráfico (GPUs), que alimentam modelos de inteligência artificial, a Nvidia viu sua receita saltar 114% no último ano, alcançando US$ 130,5 bilhões.

O valor de mercado da empresa também disparou: as ações cresceram mais de nove vezes entre o fim de 2022 e o fim de 2023.

Com uma participação de aproximadamente 3,5% na Nvidia, Huang viu seu patrimônio saltar para cerca de US$ 94 bilhões.

Custos de segurança

O pacote de remuneração inclui ainda benefícios como serviços de segurança residencial e transporte, que totalizaram US$ 3,5 milhões em 2025. Em comparação, esses custos somaram US$ 2,2 milhões no ano anterior. Para efeito de contraste, o Google gastou US$ 8,27 milhões com segurança e viagens pessoais de seu CEO, Sundar Pichai, no mesmo período.

O reajuste marca uma nova fase para a Nvidia e consolida Jensen Huang como um dos executivos mais bem pagos — e influentes — da era da inteligência artificial.