Sob pressão e em disputa com Musk, OpenAI diz que fundação sem fins lucrativos seguirá no controle

Nesta segunda-feira, 5, a OpenAI comunicou que sua fundação sem fins lucrativos seguirá no controle da companhia, mesmo se ela fosse reestruturada em uma corporação de benefício público.

Em uma chamada via zoom com jornalistas, o presidente do conselho da OpenAI, Bret Tayler, disse que a companhia irá converter a sociedade de responsabilidade limitada — subsidiária da entidade sem fins lucrativos — em uma sociedade anônima de utilidade pública.

“Com isso, a estrutura patrimonial da empresa será alterada para que funcionários, investidores e a organização sem fins lucrativos possam deter participação acionária na PBC”, explicou.

Taylor destacou que OpenAI realizou a contratação de consultores financeiros externos para orientá-los no processo de recapitalização, mas não divulgou quanto a organização sem fins lucrativos teria na companhia.

Na reunião, o CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou estar muito feliz pelo fato de a fundação sem fins lucrativos e a PBC partilharem da mesma missão.

Ao ser questionado sobre o impacto da mudança na disputa judicial com Elon Musk, Altman respondeu que a empresa segue totalmente focada em sua missão e em como viabilizá-la, afirmando que isso não mudou.

“Somos obcecados com a nossa missão e com o que é preciso para cumpri-la. Vocês todos são obcecados com o Elon, esse é o trabalho de vocês — tipo, mais poder para vocês. Mas estamos aqui para refletir sobre a nossa missão e descobrir como viabilizá-la. E essa missão não mudou.”