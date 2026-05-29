Aos 30 anos, elas criaram negócio de US$ 13 bilhões que atende cães como filhos — e faturam alto

Algo mudou drasticamente na última década, e a maior parte da indústria de bens de consumo embalados simplesmente não percebeu: a geração que hoje impulsiona a economia decidiu que seus cães não são animais de estimação, mas sim membros da família.

Hoje, os millennials e a Geração Z gastam, em média, de US$ 5.000 a US$ 6.000 por ano com seus pets — muitas vezes mais do que gastam consigo mesmos. Para se ter uma ideia, nos EUA, 70% dos lares possuem um animal de estimação, enquanto apenas 40% têm filhos menores de 18 anos.

Percebendo que o mercado tradicional de US$ 13 bilhões ignorava essa forte conexão emocional com produtos genéricos, as empreendedoras Cara Santana Leto e Stephanie Suganami decidiram agir e fundaram a Lil Luv Dog.

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Identificando a oportunidade no "caos" das prateleiras

Mesmo movimentando bilhões, a categoria de higiene pet sempre foi marcada por embalagens chamativas e alegações de produtos "naturais" sem qualquer comprovação ou responsabilidade regulatória.

Santana Leto, que já havia fundado e vendido com sucesso o aplicativo Glam, descreveu a experiência de andar pelo corredor de produtos para animais de estimação como quase "uma ofensa" ao consumidor moderno.

O padrão da beleza limpa aplicado aos pets

Para reinventar o setor, as fundadoras trouxeram o conceito de clean beauty (beleza limpa) — tendência forte nos cosméticos humanos que preza por ingredientes seguros, transparentes e sustentáveis — para o primeiro lenço umedecido premium voltado a animais.

As empreendedoras entenderam que o público jovem busca para os seus "filhos de quatro patas" o mesmo rigor de qualidade que exige para si mesmo. Essa virada de posicionamento transformou uma lacuna de mercado em uma marca de alto valor agregado, redefinindo o padrão visual e de confiança das prateleiras.

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