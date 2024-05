Depois de abandonar agenda de papel, geração Z aposta no Notion, um app que usa IA para organização

Eles nasceram na era da tecnologia. Desde pequenos, foram ensinados a usar celulares e computadores – e fazem isso com uma facilidade impressionante. Não à toa, a geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) com frequência é a primeira a descobrir uma novidade. Dessa vez, eles estão obcecados pelo Notion, um aplicativo que utiliza inteligência artificial para otimizar a organização.

No TikTok, é o assunto da vez. São mais de 80 mil vídeos sobre o aplicativo, que ensinam como ter uma rotina mais organizada para os estudos, trabalho e vida pessoal (sem nenhuma menção, é claro, às tradicionais agendas de papel).

Mas o que é o Notion?

O Notion é um aplicativo de produtividade que combina várias ferramentas em uma única plataforma. Ele pode ser usado para gerenciar projetos, organizar informações, colaborar entre equipes e criar documentos de forma eficiente.

Seu diferencial – e a razão por estar atraindo tanto a geração Z – são as páginas flexíveis em que tudo pode ser personalizado. Usuários têm a liberdade para adicionar listas de tarefas, tabelas, anexos de arquivos, bancos de dados, calendários e muito mais. É quase como decorar uma casa: cada usuário pode criar uma interface única que atenda às suas necessidades específicas.

Desde 2018, o Notion está disponível nas versões para desktop e mobile (Notion/Reprodução)

O que dá para fazer com o Notion?

Por ser tão personalizável, as possibilidades de aplicação são infinitas. Existem usuários que usam o Notion para criar um calendário de estudos com páginas dedicadas para cada disciplina. Outros utilizam para construir uma interface de produtividade com listas de afazeres e lembretes para hábitos diários.

Veja, abaixo, algumas outras ideias de uso.

Planejar reuniões (com atas, tarefas e próximos eventos);

Organização de tarefas pessoais;

Gerenciamento de notas e referências de estudos;

Itinerários e planejamentos de viagens;

Acompanhamento de metas e progresso de projetos;

Monitoramento de finanças pessoais;

Registro de hábitos diários de saúde;

Organização de receitas e planejamento de refeições;

Acompanhar o progresso de leituras e anotações.

Como funciona a inteligência artificial do Notion?

A inteligência artificial no Notion é utilizada para automatizar processos e fornecer uma assistência inteligente dentro da plataforma. Ela também faz sugestões inteligentes baseadas nos padrões de uso de cada usuário.

Um exemplo prático (e bastante útil) é para criar lembretes recorrentes. Ao invés de adicionar uma mesma tarefa a lista toda semana (como, por exemplo, fazer compras no supermercado), a ferramenta faz esse processo pelo usário. Além disso, a IA também facilita a integração com outras ferramentas e serviços externos por meio de APIs, permitindo uma experiência mais fluida e personalizada em conjunto com outras plataformas.

Com o tempo, a inteligência artificial do Notion aprende com as interações do usuário e consegue fornecer recomendações mais precisas e personalizadas.

Saber sobre IA vai além do Notion

O entusiasmo da geração Z por novas tecnologias não passa despercebido pelas empresas, que estão sempre atentas para acompanhar essas inovações. Foi o que aconteceu com a inteligência artificial, que em pouco tempo se tornou uma habilidade imprescindível para profissionais que buscam pelo sucesso.

De olho nessa tendência, a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento composto por quatro aulas introdutórias ao MBA que prometem preparar profissionais para se tornarem verdadeiros especialistas em IA. As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, e vão ao ar entre 10 e 17 de junho de forma 100% virtual.

Outra boa notícia é que não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

