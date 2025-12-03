Maior empresa de tecnologia de Floripa vai às compras no RS rumo ao R$ 1 bi

Spin-off da gigante Softplan, a Starian anunciou a aquisição da Contato Seguro. A empresa é referência em canais de denúncia corporativos e inaugura sua quarta vertical de negócios, agora dedicada a governança e compliance.

A operação marca mais um passo da estratégia da companhia de estruturar um ecossistema de soluções SaaS, ou software como serviço, voltadas a setores específicos. Esse é seu segundo movimento de M&A desde o anúncio da marca, em junho, e um aporte de R$ 640 milhões recebido da General Atlantic em agosto.

Na prática, mostra como empresas de software estão se tornando peças-chave em áreas antes tratadas como “departamentos de apoio”. Hoje, compliance e ética corporativa são condições para manter uma operação segura, evitar crises de imagem e reduzir riscos legais.

A aquisição ainda depende de aprovação do Cade, e o valor da compra não foi divulgado.

A Contato Seguro, que opera com tecnologia própria e modelo por assinatura, traz uma base de 3 mil clientes e expectativa de R$ 65 milhões em receita líquida em 2025. Isso representa um crescimento de 39% em relação ao ano anterior.

O que é a Starian

A Starian é uma empresa nova apenas no nome: criada em junho de 2025, a marca nasceu da divisão da catarinense Softplan, uma das maiores desenvolvedoras de tecnologia do país.

Enquanto a Softplan segue focada no setor público, especialmente com sistemas que gerenciam tribunais de justiça, a Starian assumiu toda a operação voltada ao setor privado — onde já tinha atuação relevante com softwares como Sienge, voltado à construção civil, e Projuris, especializado em departamentos jurídicos.

A separação permitiu foco exclusivo no crescimento via ecossistemas especializados e acelerou a aposta em Inteligência Artificial e M&As estratégicos.

Com mais de 1.500 funcionários e 22 mil clientes ativos, a empresa projeta uma receita operacional líquida de R$ 520 milhões em 2025 e tem como meta ultrapassar R$ 1 bilhão até o final da década.

A nova vertical se soma às frentes já estabelecidas: Indústria da Construção (Sienge), Inteligência Legal (Projuris, Deep Legal) e Eficiência Operacional (Checklist Fácil, Runrun.it).

O foco da companhia é desenvolver ferramentas líderes em seus segmentos, com forte aplicação de IA — como geração de orçamentos automatizados ou gestão preditiva — e um portfólio que permita integrações entre as áreas.

O que faz a Contato Seguro

A Contato Seguro é uma empresa gaúcha, fundada em 2008, que desenvolve canais corporativos de denúncia — também conhecidos como whistleblowing platforms. A startup ganhou notoriedade durante as enchentes no Rio Grande do Sul, ao lançar, em parceria com a SOS RS, uma plataforma para receber denúncias sobre irregularidades nos abrigos e fraudes em doações.

Mas esse tipo de atuação sempre esteve no centro do negócio. A empresa oferece canais anônimos e multicanais — como app, site, 0800 e WhatsApp com IA — para reportar casos de assédio, discriminação, corrupção, fraudes e violações éticas nas empresas. Ao longo dos anos, a demanda se ampliou para as áreas de RH e gestão de pessoas, o que permitiu atender empresas de todos os portes — de 20 até 200 mil funcionários.

A plataforma também inclui funcionalidades como suporte psicológico, jurídico e dashboards gerenciais em tempo real, com aplicação de IA generativa para análise de relatos. Hoje, está presente em mais de 50 países e atende empresas como Shopee, Riachuelo, Cacau Show e Grupo Panvel.

IA, sinergia e crescimento acelerado

Segundo a Starian, a Contato Seguro compartilha clientes com outras ferramentas da companhia, o que abre espaço para crescimento rápido e integrações.

“A liderança consolidada da empresa, aliada ao crescimento do mercado impulsionado por novas exigências legais, sustentou nossa decisão”, explica Ionan Fernandes, CEO da Starian. “A solução usa Inteligência Artificial de forma alinhada ao nosso pilar de operar como uma companhia IA First”.

A vertical de Governança e Compliance será liderada pela Contato Seguro, ao lado das já existentes na Starian. A empresa deve seguir com uma estratégia ativa de M&As, buscando alvos que tragam sinergia e escala.