Qual o futuro da IA generativa? Cientistas do MIT debatem o tema

Pesquisadores e líderes empresariais discutem avanços, aplicações e desafios éticos da IA generativa, incluindo novos modelos de aprendizado semelhantes ao desenvolvimento humano

Evento destaca aplicações práticas da IA generativa e suas implicações para empresas e sociedade (Getty Images). (Getty Images)

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18h32.

No primeiro Simpósio do MIT Generative AI Impact Consortium (MGAIC), pesquisadores, líderes empresariais e estudantes discutiram o futuro da inteligência artificial generativa. O evento reuniu especialistas para analisar o impacto da tecnologia na indústria, na pesquisa científica, na saúde e na vida cotidiana.

O reitor do MIT, Anantha Chandrakasan, ressaltou que o avanço da IA generativa exige que o conhecimento coletivo acompanhe a evolução tecnológica. A presidente da universidade, Sally Kornbluth, destacou a responsabilidade do MIT e dos parceiros do consórcio em enfrentar desafios tecnológicos e éticos à medida que a IA avança, garantindo que a tecnologia seja confiável em aplicações críticas.

O cientista-chefe de IA da Meta, Yann LeCun, afirmou que os próximos avanços significativos da IA generativa provavelmente não virão apenas da expansão de grandes modelos de linguagem, como Llama, GPT e Claude, mas do desenvolvimento de “modelos do mundo”, capazes de aprender por meio da percepção e interação com o ambiente, de forma semelhante a uma criança.

Segundo LeCun, esses modelos permitirão que robôs realizem novas tarefas sem necessidade de treinamento específico e se tornem úteis em aplicações reais, mantendo limites de segurança incorporados ao projeto.

Tye Brady, tecnólogo-chefe da Amazon Robotics, apresentou aplicações práticas da IA generativa em robótica, destacando otimização de processos em armazéns e colaboração homem-máquina para aumentar a eficiência operacional. Ele afirmou que a tecnologia é “provavelmente a mais impactante” que presenciou em sua carreira.

Outros palestrantes discutiram impactos da IA generativa em empresas de grande porte, como Coca-Cola e Analog Devices, além de startups de saúde, como a Abridge. Pesquisadores do MIT também apresentaram projetos que utilizam IA para reduzir ruído em imagens ecológicas, minimizar vieses em sistemas de IA e permitir que modelos de linguagem aprendam mais sobre o mundo visual.

Vivek Farias, co-líder do MGAIC e professor do MIT Sloan, encerrou o simpósio afirmando que o objetivo é deixar os participantes com um “sentido de possibilidade e urgência para transformar essa possibilidade em realidade”.

