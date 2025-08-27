O 'playbook' das startups de SC para atrair investidores

Já virou lugar comum dizer que Santa Catarina, especialmente Florianópolis, é um polo de inovação. Agora, as lideranças empresariais locais querem afirmar o estado como porto seguro para investimentos de dentro e fora do Brasil.

Há bons exemplos recentes para comprovar a tese. Em agosto, a Starian, um spin-off da desenvolvedora de softwares Softplan para atender empresas da iniciativa privada, captou 640 milhões de reais numa rodada liderada pelo fundo global General Atlantic.

Outro caso significativo é o da Asaas, de Joinville, que captou 820 milhões de reais em 2024, com a participação de fundos como Softbank e Itaú BBA. A empresa também garantiu um novo aporte de 100 milhões de reais em 2025, consolidando-se como uma das maiores plataformas de soluções de pagamento do país.

À luz da ascensão de Santa Catarina não apenas como centro de inovação, mas também como alvo da Faria Lima e de investidores globais, o livro Ponte para Investimentos, previsto para ser lançado em outubro de 2025, pretende ser um playbook para quem deseja captar investimentos a partir de um olhar de lideranças do empreendedorismo catarinense.

No Startup Summit, evento de inovação realizado em Florianópolis nesta semana, os idealizadores do livro vão subir ao palco para contar algumas das principais lições.

Com 26 capítulos, o novo título discute instrumentos financeiros como rodadas anjo, venture capital, fusões e aquisições, além de estratégias para internacionalização e tokenização.

Da rodada anjo à abertura de capital, passando por venture capital, fusões e aquisições, internacionalização, editais e tokenização, a obra percorre os caminhos do investimento com profundidade e acessibilidade.

Mais do que mapear instrumentos financeiros, o livro revela o impacto das conexões, das marcas, da inteligência coletiva e da colaboração para transformar negócios e territórios.

Idealizado e organizado por Cássia Carvalho, Flavia Bitencourt e Marina Leite — mulheres com trajetórias complementares em inovação, finanças e branding — Ponte para Investimentos apresenta experiências reais, aprendizados práticos e visões estratégicas sobre o papel do capital na jornada empreendedora.

Autoria feminina

A autoria é 100% feminina, com capítulos assinados pelas organizadoras e por especialistas convidadas — mulheres que lideram operações de fusões e aquisições, estruturam fundos, movimentam capital e influenciam os rumos do desenvolvimento econômico no Brasil.

"Queremos ampliar o acesso ao conhecimento sobre capital e inovação de forma prática, com quem realmente movimenta o mercado. É uma ponte entre a teoria e o que está acontecendo nos bastidores dos investimentos no Brasil", afirma Cássia Liandra Carvalho.

A obra é dirigida a empreendedores, investidores e todas as pessoas interessadas em compreender a trilha do dinheiro dentro de um ecossistema de inovação.

"A expectativa é que também os hubs de inovação e instituições que possam fomentar o empreendedorismo utilizem o livro como um manual para apresentar aos empreendedores as formas de buscar recursos financeiros", diz Flavia Bitencourt.

Além disso, o livro quer ajudar empreendedores a captar recursos num Brasil de juros elevados. "O Brasil tem um desafio muito grande que é o de diversificar as formas de investimento e também o de ensinar os investidores a alocar os seus recursos e as suas estratégias de diversificação de investimentos em startups, em empreendedorismo. Ainda que exista o risco, países desenvolvidos já sabem fazer isso e entendem que investir de forma privada em negócios em diferentes estágios de desenvolvimento é o que transforma e é o que traz capital, independentemente da situação macroeconômica do país", diz Marina Leite.

O material está sendo produzido pela Santa Editora, que em 2021 lançou Ponte para a Inovação, um livro sobre a trajetória das empresas de tecnologia de Santa Catarina e o que a história delas pode servir de exemplo para negócios de outras regiões.

As duas obras também têm o apoio de Daniel Leipnitz, empreendedor local que presidiu a Acate, a associação catarinense das empresas de tecnologia, além de Rodrigo Lóssio, jornalista, especialista em comunicação para startups e responsável por dar evidência a boa parte das histórias de sucesso das empresas catarinenses.

Assim como no Ponte para a Inovação, agora com o Ponte para Investimentos a ideia é de uma leitura bem prática. "O livro busca conectar a teoria com a prática do mercado de investimentos", afirma Lóssio.

Investimentos em Santa Catarina

O crescimento das startups catarinenses é refletido nos aportes significativos que as empresas do estado têm recebido.

Entre 2024 e 2025, o ecossistema catarinense recebeu mais de 1,8 bilhão de reais em investimentos.

Além das grandes rodadas, o estado também conta com programas de aceleração como o BRDE Labs SC e fundos locais de peso como a Darwin Startups.